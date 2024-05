Verónica Llinás fue internada de urgencia en Uruguay por problemas respiratorios

Escuchar

Mientras se encuentra en pleno desarrollo de una serie de funciones teatrales en Uruguay, Verónica Llinás tuvo que ser internada de urgencia en un hospital del país vecino debido a un severo cuadro respiratorio y de fiebre alta.

La actriz se encuentra trabajando en Montevideo con la obra Antígona en el baño, cuyas funciones debió suspender a causa de sus problemas de salud. “Estoy mejor”, escribió, sin embargo, ayer la artista argentina en una publicación en las redes sociales en la que apeló al “humor negro” con un sketch en el que se puede ver la fuerte tos que la afecta desde hace varios días.

En el programa El impertinente (NetTV), la periodista Ana Laura Román había informado previamente acerca de su estado de salud: “ Empezó con fiebre ya el domingo. En este momento se encuentra internada en Montevideo sin poder hacer las funciones; tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo en el interior de Uruguay”, precisó.

La periodista también informó que “los médicos decidieron dejarla en observación por prevención, pero volaba de fiebre, y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo”.

“Me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dijo que ella está con un cuadro respiratorio. No me pasa el diagnóstico, solamente me dice que está estable”, explicó.

Román también había informado ayer acerca de la situación de la intérprete a través de un mensaje que compartió en su perfil de X. “Último momento, Verónica Llinás internada en Uruguay. Después de un fin de semana de funciones de Antígona en el baño comenzó con fiebre alta y tuvo que ser internada por un cuadro respiratorio. Se suspendieron las funciones por el interior de Uruguay”, había detallado.

Último momento, Verónica Llinas internada en Uruguay. Después de un fin de semana de funciones de "Antigona en el baño" comenzó con fiebre alta y tuvo que ser internada por un cuadro respiratorio. Se suspendieron las funciones por el interior de Uruguay. pic.twitter.com/ARx9alyvHk — Ana Laura Román (@AnaLauraRoman) May 21, 2024

La actriz se encuentra trabajando en Montevideo en medio de la crisis que vive la Argentina . Llinás fue justamente una de las voces críticas con el gobierno de Javier Milei y no dudó en compartir sus temores sobre el futuro del país ante la nueva gestión ni bien asumió en la presidencia el nuevo ejecutivo.

Invitada a finales del año pasado al programa La noche de Mirtha, Llinás expresaba: “Me da un poquito de temor el tema de los derechos, de ciertas relaciones con gente que no reconoce el terrorismo de Estado y que reivindique cierta cosa...”. En ese momento, la conductora se inclinó hacia la izquierda, donde estaba sentada la actriz, la agarró de la mano y le dijo, mirándola a los ojos: “Mirá, Llinás, se fueron los que estaban, querida. En buena hora”. “Eso es clarísimo, Mirtha”, devolvió la humorista que brilló en el ciclo El palacio de la risa junto a Antonio Gasalla y continuó con sus impresiones. “Yo tengo esperanzas y miedo. No me gustaría por ejemplo, y sé que es polémico lo que voy a decir, que se lleven puesto al INCAA. El instituto de fomento del cine. Espero que no”, vaticinaba entonces la artista.

Meses más tarde, fue la propia Legrand quien lanzó una fuerte crítica al Gobierno tras los recortes en el INCAA y la intención de cierre del cine Gaumont. Las palabras de la conductora fueron cuestionadas por el propio Javier Milei, ante lo que La Chiqui respondió: “Hay que opinar, hay que atreverse a opinar. Siento mucho apoyo y mucho cariño de la gente. Yo no hago política, yo hago mi trabajo. Muchos cambiaron de opinión a partir de lo que dije. Pero yo no busco votos, no me interesa eso, pero es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo. Es algo fantástico poder decirlo”, comentó.

En diálogo con el programa LAM (América), Legrand apuntó también sobre el mismo asunto y a modo de consejo para el actual gobierno: “Que presten atención, sobre todo a la gente que pasa hambre, que ahora no van a tener trabajo. Miles de personas sin trabajo. ¿Qué se hace con toda esa gente? Hay que pensar qué va a suceder. Creo que estamos pasando un momento muy bravo”.

LA NACION