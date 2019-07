Víctor Bo y el mito de la famosa pelea entre Evita y Libertad Lamarque

Libertad Lamarque y una historia con muchas versiones

Víctor Bo estuvo en Incorrectas, por América, y habló de todo: de su papá Armando Bo, de Isabel Sarli , de Mirtha Legrand, de Lilita Carrió y hasta de Eva Perón. "Estoy un poco enamorada de vos porque amo a los hombres que son sensibles", le dijo Moria con ojitos brillantes.

"Quiero decir que la señora Isabel Sarli era indomable, era muy inteligente, capaz y difícil de domesticar. No lo hizo nadie, ni mi padre ni yo que no la vi en los últimos 30 años", arrancó Bo, respondiéndole a Lilita Carrió que, en la mesa de Mirtha Legrand , dijo que los Bo habían querido dominar a la Coca. "Me dolió que Mirtha no me defendiera porque aunque no somos amigos me conoce a mí y a mi familia y sabe que eso no es cierto".

En otra entrevista, Víctor había contado que no la pasaba bien estando en medio de la relación de su padre, Armando Bo, y la Coca Sarli. Y Moria insistió con ese tema. "Que mi padre me hiciera cómplice de esa relación estando casado con mi madre fue doloroso, pero aprendí una gran lección: que un padre no es un amigo. En esas escenas de amor con Isabel nos reíamos porque ella se ponía tan nerviosa como yo. Ella se tomaba un trago de su petaquita. Apenas, para darse fuerzas. Nunca le tuve bronca a Isabel, para nada".

Además, Víctor contó la experiencia de su papá de haber filmado con Evita. "Papá fue galán de Eva Perón en una película que se llamó La cabalgata del circo. Después ella hizo La pródiga, la única película que protagonizó. Como se daba un beso en la boca con su compañero, un día Perón llamó a mi abuelo, dueño de los Estudios en donde se filmaba y le pidió que quemara la peli para no desprestigiar a Eva. Mi abuelo la escondió. Años después yo la estrené pero no la vio casi nadie y es una pena, realmente".

También sorprendió a todos al decir que su papá había sido el único testigo presencial de la famosa pelea de Evita y Libertad Lamarque. "No es como se cuenta: no hubo cachetada", aseguró. "Evita ya estaba en la Casa Rosada e iba a las 4 de la mañana a trabajar, todos los días. Pero llegaba tarde a la filmación. Y un día Libertad la frenó y le dijo que era la protagonista de la película, y que tenía que respetarla. Eva, que estaba con mi padre, le explicó: 'Señora, venga conmigo a la Rosada a las 4 de la mañana para recibir y ayudar a la gente. Le aseguro que va a ser mejor actriz'. Mi papá me dijo que no hubo cachetada. Libertad se fue tiempo después y triunfó en México. Ella decía que acá estaba prohibida por Eva Perón. Un día, cuando volvió, Evita la citó a ella y a varios productores, a las 5.30 de la mañana. A todos les preguntó si querían contratar a Lamarque, y todos dijeron que no. 'Ve señora que no está prohibida. Son ellos los que no quieren contratarla', le dijo", contó detalladamente Víctor Bo.