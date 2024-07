Vidas separadas: mientras Jennifer Lopez se muestra feliz junto a sus hijos, Ben Affleck da indicios de que dio vuelta la página

Escuchar

La distancia entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece aumentar cada día un poco más. Mientras los rumores de divorcio toman fuerza, ellos continúan sin confirmar la noticia. Mientras tanto, siguen con sus vidas por separado. Hoy, mientras ella se muestra muy cerca de sus hijos, trascendió que el actor y director se compró una nueva casa luego de poner a la venta la que compartió hasta hace unas semanas con la artista del Bronx.

A principios de este mes, Affleck y Lopez decidieron desprenderse de la mansión que compraron en el 2023 en Beverly Hills y en donde vivieron juntos hasta hace un mes. La casa fue publicada a un valor de 68 millones de dólares, y de inmediato, Affleck se puso en campaña para conseguir una nueva morada. Ayer se supo que el protagonista de Perdida compró una nueva propiedad por 20,5 millones de dólares.

Mientras JLo está en Nueva York, Affleck sigue su vida en Los Angeles: se compró una casa valuada en algo más de 20 millones de dólares ROL/X17online.com - x17/The Grosby Group

Según publicó el portal TMZ, la flamante casa que adquirió Affleck cuenta con cinco habitaciones y se encuentra en el lujoso barrio de Pacific Palisades de Los Ángeles. El actor cerró el trato y dejó un depósito a principios de la semana pasada, por lo que estaría pronto a instalarse allí para iniciar una nueva vida.

Los hijos como sostén

Lejos de desaparecer del radar público, JLo también continuó con su vida. Luego de la gran fiesta de cumpleaños que ofreció la semana pasada para celebrar sus 55 años y en donde su marido fue el gran ausente -también pasaron separados su aniversario de bodas-, la cantante de “Love Don’t Cost a Thing” recurrió a sus redes sociales para compartir con el mundo el amor que siente por sus hijos.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 251 millones de seguidores, la cantante publicó una foto con cada uno de sus hijos -los gemelos Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony- junto a un tierno mensaje. “Mi corazón entero”, escribió, y sumó una foto de los adolescentes de 16 años cuando eran bebés. La publicación se produjo algunos días después de que la artista regresara a Nueva York tras una temporada en los Hamptons, donde disfrutó del verano en compañía de sus hijos y de algunos amigos íntimos.

Una canción como indicio

Las imágenes del videoclip de "Cambia el Paso" que publicó Jennifer Lopez Jennifer Lopez

Hace 20 días, Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores al publicar una canción de ruptura en su cuenta de Instagram. La artista compartió el video musical que estrenó en 2021, titulado “Cambia el paso”, acompañándolo con un mensaje que decía “Feliz Aniversario”, ya que se cumplían tres años desde su estreno.

Este gesto no pasó desapercibido para sus fanáticos, quienes rápidamente levantaron sospechas e interpretaron la publicación como un mensaje oculto hacia Ben Affleck. La canción incluye letras contundentes como: “Su vida es mejor ahora sin él. Ella no necesita a nadie para estar bien. Ella no falla” o también “Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir”. Estas frases, cargadas de empoderamiento y resiliencia, reflejan la narrativa de una mujer que supera una dolorosa separación y emerge fortalecida del proceso .

En el clip, la cantante se muestra en una playa paradisíaca, mientras luce un outfit veraniego compuesto por un minishort de jean, un corpiño con brillos y una camisa blanca. La elección del vestuario y el escenario refuerzan el mensaje de libertad y renovación que la canción busca transmitir.

¿El fin?

Jennifer Lopez y Ben Affleck pone en venta su mansión en medio de los rumores de separación Foto Instagram @JLO

De acuerdo con PageSix, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que están separados desde marzo . Aunque aseguran que el actor es muy protector con ella, los indicios sobre un inminente divorcio alcanzaron su punto máximo en mayo, cuando el ex de Jennifer Garner estuvo notablemente ausente durante los eventos laborales que tuvieron a la estrella pop como protagonista. Los representantes de la pareja no han hecho comentarios hasta el momento y los protagonistas se mantienen herméticos.

La pareja, que había tenido una historia de amor intermitente, comenzó su relación en 2002 durante el rodaje de la película Padre soltero. Se comprometieron al año siguiente, pero se separaron en 2004. Cada uno rehizo su vida: ella se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a sus mellizos, Emme y Max, y él contrajo matrimonio con Jennifer Garner, madre de sus tres herederos, Violet, Finn y Samuel.

Una postal de la pareja en septiembre del 2023, cuando todavía se los podía ver muy enamorados Backgrid/The Grosby Group

Luego de que sus parejas terminaran, Lopez y Afleck volvieron a cruzarse en la vida. Diez años después, retomaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia en Las Vegas en julio de 2022, realizando un tiempo después una gran fiesta para todos sus seres queridos.

