Jennifer Lopez publica una canción de ruptura mientras se rumorea su divorcio con Ben Affleck: “Ella no necesita a nadie para estar bien”

En medio de los rumores de su divorcio con el reconocido actor Ben Affleck, Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores al publicar una canción de ruptura en su cuenta de Instagram. La artista compartió el video musical que estrenó en 2021, titulado “Cambia el Paso”, acompañándolo con un mensaje que decía “Feliz Aniversario”, ya que se cumplían tres años desde su estreno.

Este gesto no pasó desapercibido para sus fanáticos, quienes rápidamente levantaron sospechas e interpretaron la publicación como un mensaje oculto hacia Ben Affleck. La canción incluye letras contundentes como “Su vida es mejor ahora sin él. Ella no necesita a nadie para estar bien. Ella no falla” o también “Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir”. Estas frases, cargadas de empoderamiento y resiliencia, reflejan la narrativa de una mujer que supera una dolorosa separación y emerge fortalecida del proceso.

Las imágenes del videoclip de "Cambia el Paso" que publicó Jennifer Lopez Jennifer Lopez

La comunidad de más de 252 mil seguidores en Instagram no tardó en reaccionar a la publicación de Lopez. “Si algo no se siente bien, sea lo que sea en tu vida, simplemente haz ese cambio, muévete y baila”, comentó una persona. “Con esta canción, este verano va a ser nuestro, fuerza JLo”, agregó otra.

En el clip, la cantante se muestra en una playa paradisíaca, mientras luce un outfit veraniego compuesto por un minishort de jean, un corpiño con brillos y una camisa blanca. La elección del vestuario y el escenario refuerzan el mensaje de libertad y renovación que la canción busca transmitir.

La canción "Cambia el Paso" dice: "Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir" Jennifer Lopez

Los rumores de separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Diversas pistas llaman la atención de los fanáticos, quienes especulan sobre el posible fin de la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, una de las parejas más populares de Hollywood. No solo ha sido la publicación de Lopez en el aniversario de su canción “Cambia el Paso”, lo que ha generado sospechas.

Anteriormente, se vio a la pareja distanciada en la graduación de una de las hijas de Affleck. Este evento público, donde la tensión era palpable, alimentó las conjeturas sobre una posible crisis en su relación. Además, JLo canceló una de sus giras, al justificar que necesitaba tiempo para estar junto a su familia y amigos debido a que atravesaba un duro momento personal. En este contexto, la noticia de que la pareja puso a la venta su mansión en Beverly Hills no hizo más que intensificar las especulaciones.

Crecen los rumores de separación entre JLo y Ben Affleck X (antes Twitter) @goldenglobes

Finalmente, Jennifer Lopez fue vista mientras disfrutaba de un viaje en un yate en la costa amalfitana, en Italia, acompañada solamente por sus amigos. La visita a este destino sin Ben Affleck ha sido interpretada por muchos como una señal de que la cantante y actriz está buscando distanciarse y tomarse un tiempo para ella misma. Las imágenes de Lopez relajada y en el mar, lejos de su vida habitual, refuerzan la idea de que pasa por un proceso de cambio personal significativo, al menos según las reacciones de sus seguidores. Por el momento, ninguno de los artistas ha dado ningún mensaje oficial.

