El gesto de Ben Affleck en público que confirmaría su separación con Jennifer Lopez

Escuchar

Los rumores sobre la posible separación de Ben Affleck y Jennifer Lopez llevan meses en los titulares. Aunque la pareja ha mantenido un silencio absoluto al respecto, recientes eventos públicos parecen confirmar que su relación ha llegado a su fin. En estos últimos días, un gesto del actor de Batman revivió las especulaciones, que muchos tomaron como una prueba definitiva.

Entre los hechos que apuntan hacia la ruptura, están la decisión de vivir por separado y la venta de su mansión en Bel-Air, California. La propiedad, valuada en 60 millones de dólares, fue puesta en el mercado rápidamente, lo que levantó sospechas sobre el estado de la relación de esta pareja emblemática de Hollywood.

Otro indicio significativo fue la venta de piezas de arte que decoraban la casa. Jennifer Lopez también ha aparecido en diferentes ocasiones públicas sin la compañía de Affleck, como en la Met Gala, donde copresidió el evento, y en el estreno de su película en Netflix, Atlas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron vender la mansión que compartían en California Foto Instagram @jlo

El gesto de Ben Affleck que confirmaría su divorcio

El capítulo más reciente en esta saga de rumores involucra a Ben Affleck y un gesto que no ha pasado desapercibido. El actor fue fotografiado por los paparazzi mientras conducía hacia su lugar de trabajo sin su anillo de casado. Según Daily Mail, dejó de usar la sortija luego de que el mes pasado decidiera retirar sus pertenencias de la casa que compartía con Lopez, mientras ella estaba de vacaciones con amigos en Italia.

A pesar de estos hechos, ambos mantienen vínculos comerciales, ya que la actriz de Atlas protagonizará dos próximas películas producidas por Affleck y Matt Damon: Unstoppable y Kiss Of The Spider Woman.

Ben Affleck decidió retirar sus pertenencias de la casa que compartía con Jlo cuando ella se encontraba en Europa Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

¿Qué pasó entre Ben Affleck y Jennifer Lopez?

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que están separados desde marzo. Aunque aseguran que el actor es muy protector con ella, los indicios sobre la separación alcanzaron su punto álgido en mayo, cuando el ex de Garner estuvo notablemente ausente durante los eventos importantes de la estrella de pop.

En medio de esto, la cantante decidió cancelar su gira de grandes éxitos, This Is Me… Live, para tomarse un tiempo libre y estar con sus hijos, su familia y amigos cercanos. “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado”, les dijo a sus fans en su boletín “On the JLo”.

Los representantes de la pareja no han hecho comentarios hasta el momento y los protagonistas se mantienen herméticos.

El vínculo entre Jennifer Lopez y Ben Affleck: línea del tiempo de su relación

La pareja, que había tenido una historia de amor intermitente, comenzó su relación en 2002 durante el rodaje de la película Jersey Girl. Se comprometieron al año siguiente, pero se separaron en 2004. Luego, 10 años después, retomaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia en Las Vegas en julio de 2022.

La relación de Ben Affleck y Jennifer Lopez ha sido una montaña rusa desde el principio. Aunque han intentado mantener su vida privada lejos de los reflectores, la atención constante de los medios y los fanáticos ha hecho que cada movimiento sea analizado minuciosamente.

LA NACION