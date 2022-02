Violento robo a Alejandro Pucheta, papá de Barbie Vélez: “Cuando te apuntan a la cabeza, los ves gigantes”

Fue ayer en el barrio La Florida, de Quilmes. Alejandro Pucheta, el papá de Barbie Vélez, estaba junto a su hermano y su sobrino en su agencia de quiniela cuando entró un delincuente, les robó el dinero de la caja y no conforme con ello, les gatilló en la cabeza.

“Fue a las 19.50 aproximadamente. Tenemos un local familiar desde hace muchos años. Yo voy como siempre a saludar a mi hermano, mi mamá”, contó Alejandro Pucheta este viernes en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana, por eltrece.

Mientras mostraban imágenes del violento robo, el productor musical relató con lujo de detalles los hechos: “Yo soy el que está en la vereda que me agacho porque siento que el tipo me va a tirar en la cabeza. No sé si me dispara o no, yo me agacho del susto. Cuando el tipo me apunta, agacho la cabeza y pensé: ‘que sea lo que Dios quiera’. Es indignante, te sentís violado”, expresó.

Si bien no es la primera vez que sufren un robo, Pucheta advirtió que nunca había sido de una manera tan violenta. “Nos habían robado hará 15 años pero nunca con este nivel de violencia. Hay una parte que también le gatillan a mi hermano. Salís a trabajar y no sabes si volvés a tu casa, es muy triste”, señaló. Y enseguida, compartió que es lo que más lo asusto de la situación: “Me duele en el alma porque el chiquito que está al lado de mi hermano es mi sobrino que le está dando una mano a mi hermano que como tiene un problema en la vista y no ve los números para tipear el lo ayuda. Le llega a pasar algo a él y nos arruinan la vida. Es muy triste”, repitió.

“No podemos estar en manos de un pibe que, según la policía, hasta que no tenga 18 no pueden hacer nada. O sea que de acá hasta los 18 se puede llevar a tres, cuatro, cinco personas porque un día esta drogado y le mete un tiro a alguno”, agregó, indignado mientras aclaró que minutos antes el delincuente había intentado robarle a un nene que estaba a 20 metros del lugar. “Como no tenía nada en los bolsillos, entró al negocio”, imaginó.

Alejandro Pucheta junto a su hija, Barbie Vélez y su ex, Nazarena Instagram Alejandro Pucheta

Si bien el robo duró apenas unos segundos, Pucheta aseguró recordar la cara del delincuente. “Era un pibe flaquito, chiquito pero cuando te apuntan a la cabeza los ves gigantes. No sé si estaba drogado. Este robo habrá durado cinco segundos. Le vi la cara (que si lo veo lo reconozco) pero fueron fracciones de segundos entonces la verdad no sé si estaba drogado.

La furia de Barbie Vélez

Desde sus redes sociales, la hija de Nazarena Vélez hizo un fuerte descargo mostrando su angustia y preocupación al respecto. “Están Bien. Gracias por la preocupación. Pero realmente me invade la angustia e impotencia al ver como con tanta impunidad juegan con las vidas de nuestros seres amados. (Siendo hoy una de la tantas veces). ¿Quién hace algo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que “agradecer” que no los hayan matado como si fuera algo normal?”, escribió junto a varias fotos y videos del robo arrobando a Mayra Mendoza, la intendente del municipio de Quilmes.