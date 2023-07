Nazarena Vélez: “Hice terapia de vidas pasadas y me dijeron que Barbie fue mi papá hace no sé cuántos miles de años”

escuchar

Desde el año pasado, Nazarena Vélez se luce en el panel de LAM, mientras sigue abocada a su labor de productora teatral, pero, además, un hecho de su vida personal cambió su rutina y, también, su mundo: la llegada de su primer nieto, Salvador, el primogénito de su hija mayor, Barbie. “Estoy muy bien. Muy contenta y muy agradecida a Dios por el nieto hermoso que tengo”, indicó la actriz. Y disparó: “ En un punto, siento que nació mi cuarto hijo ”.

“Sé que tiene a sus padres [Lucas Rodríguez, hijo de Fabián, el fallecido esposo de Nazarena] es amoroso y Barbie también, y ya me lo había demostrado con Titi, su hermano más chico. Siento la responsabilidad de que Salvador tenga todo lo que necesite. Y si no se lo pueden dar ellos, se lo voy a dar yo, que voy a estar para todo lo que necesite. Es un amor muy fuerte, y con otra responsabilidad”, explicó, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Cuando la conductora le recordó la convivencia familiar en medio de la cuarentena por la pandemia de Covid, Nazarena explicó: “Barbie vive sola desde hace más de seis años, pero durante la pandemia se mudó de nuevo a casa y la pasamos juntas, con su marido, también. Ella eligió pasarla conmigo”. Y aclaró: “Yo soy bastante... No despegada, pero sí de respetar mucho los espacios de mis hijos. Me gusta que tengan sus propios espacios, que tengan su vida, su casa y sus proyectos. Porque, aparte, somos tan unidas que no es necesario que estemos bajo el mismo techo”.

Ahondando sobre la relación que mantiene con su hija mayor y sobre la costumbre de Barbie de enviarle mensajes cuando considera que lo que está diciendo en el programa conducido por Ángel De Brito está sobrepasando los límites, Nazarena reveló: “ Ella siempre fue así. Yo hice terapia de vidas pasadas, entre tantas otras cosas para sanar, y Barbie fue mi papá hace no sé cuántos miles de años ”.

“Cuando hacés vidas pasadas y registros akashicos, podés preguntar por cuatro o cinco personas y yo sentía que con Barbie teníamos una relación que ya viene de otras vidas. Es algo que no siento ni con Titi ni con el Chyno, mis otros hijos. Y dijeron que sí, que había sido no sé hace cuánto, pero que ella había sido mi papá. Hermoso”, amplió. “ Ella siempre fue muy mamá y papá. Si bien yo siempre traté de cumplir mi rol, no te olvides que la tuve a los 19, ella siempre fue muy adulta y muy centrada. Ayer yo estaba hablando sobre no sé que pavada en LAM y me dijo: ‘¡Callate la boca, querida!’ ”, contó, a modo de ejemplo. Y agregó: “La verdad es que sí le llevo el apunte, porque sé que ella no me dice pavadas. Sabe cuando me estoy por meter en un quilombo y me hace una lucecita de alerta. Me encanta”.

“Siento que tengo los hijos que quise tener. A pesar de ser muy chiquita, yo quería ser mamá cuando la tuve a Barbie. Es más: quería tener una nena. Y siempre fuimos muy compañeras, más allá de que soy su mamá y siempre la cuidé y la protegí, hasta el día de hoy. Tenemos una relación de mucha amistad. Hay personas que me dicen que eso no puede ser, pero sí es posible. Capaz que no le vas a hablar de sexo, de cuándo venís de estar con alguien, como le podés decir a cualquier otra amiga, pero sí tengo una relación de amistad con ella”.

“A los 14 años, le dije a mi mamá que no iba a lavar más los platos porque había salido en televisión y me pegó un cachetazo. Me ubicó en tiempo y espacio. Ahí entendí todo y es el día de hoy que se lo agradezco”, contó Vélez. Y, volviendo al presente, indicó: “A mí también me tocó ubicar a mis tres hijos en muchas oportunidades, pero no quiero exponerlos. Inclusive me pasa ahora con Thiago, que va a cumplir 13 años y cree que tiene 20, porque como están tan sobreestimulados con el celular todo el día flashean que son grandes. Entonces, te encontrás diciendo: ‘Estas son las prioridades, esto es lo que tenés que hacer, acá se pide permiso”. Eso me pasó también con el Chyno y me sigue pasando. Convivir con un chico de 22 años hace que tengas que aclarar que en la casa hay reglas, que no se entra a cualquiera, que no entran amigos de Instagram... Si bien yo vivo con Santiago [Caamaño], mi pareja desde hace 4 años, estoy muy acostumbrada a ser mamá sola. Entonces, pongo muchas reglas en mi casa”.

