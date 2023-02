Fede Bal: amores, infidelidades y polémicas de un “conquistador serial” en el ojo de la tormenta

escuchar

“ Me hice un poco la fama, pero ya estoy más grande ”, admitió Fede Bal el año pasado cuando le consultaron sobre su reputación de mujeriego y su agitado pasado amoroso. Lo cierto es que, en los últimos años, su vida sentimental parecía haber encontrado la estabilidad y la calma. La relación con Sofía Aldrey se consolidaba y hasta llegó a rumorearse que se iban a casar.

“ Abrí los ojos y dejé atrás relaciones y amistades que no me sumaban. Estoy en una época muy zen y soy el mismo de siempre pero con otras prioridades. Cuando llego a casa me encuentro con mi jardín, mi perro, mi novia y siento paz ”, admitió en una nota a LA NACIÓN.

Sofía es maquilladora y marplatense; su familia es dueña de shoppings, medios periodísticos y negocios inmobiliarios en la ciudad balnearia. Conoce a Fede Bal desde que eran niños y comenzaron a salir en el verano de 2019. Ella fue su gran sostén cuando el conductor de Resto del Mundo batalló contra el cáncer de colon, en 2020, ya que el aislamiento obligatorio por el COVID-19 le impedía ver a más personas, incluso a su madre Carmen Barbieri. Todo terminó repentinamente y de la peor manera. Sofía habría descubierto que le había sido infiel en varias oportunidades. ¿Cómo? Por su lavarropas con conexión wifi, que le enviaba notificaciones de actividad y le avisaba que su novio lavaba las sábanas a las 3 de la madrugada, mientras ella no estaba en su casa.

“No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación. No se trata de una herida narcisista, se trata de la traición”, escribió Sofía este viernes en Instagram. “Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas y psicópatas” , siguió la rubia, luego de descubrir que le había sido infiel en varias oportunidades.

Los chats de la discordia

Claudia Albertario se "autoincriminó" ni bien estalló el escándalo Gentileza Prensa Telefe

La noticia de la escandalosa ruptura trajo consigo la difusión de una serie de chats que el actor habría mantenido con distintas mujeres -muchas de ellas, famosas- en el último tiempo. Uno de los primeros nombres en surgir fue el de Claudia Albertario, amiga desde hace años de Fede Bal. Fue ella misma la que confirmó que mantuvo una relación muy cercana con el protagonista de Kinky Boots.

“Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal”, escribió en un comunicado que difundió en sus redes sociales, aunque aclaró que ambos estaban “solos emocionalmente”.

Separada de Jerónimo Valdivia -padre de sus dos hijos y con quien asegura mantener una “amistad inquebrantable”- asegura no ser la tercera en discordia. “ En los chats privados que lamentablemente se filtraron hay consejos de dos amigos, donde uno le dice al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor. Así que yo no separé a nadie ”, dijo en diálogo con LA NACIÓN.

La panelista de LAM y de Mañanísima Estefi Berardi es otra de las implicadas en la escandalosa separación. La morocha fue señalada por Marcela Tauro como una de las mujeres que habría mantenido conversaciones super hot con el ex participante de MasterChef Celebrity Argentina.

Estefi Berardi, panelista de LAM y de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri captura de video

“ No lo vi, pero me contaron que caí en la volteada. Fede es amigo desde hace un montón. Tenemos amigos bailarines en común. Estamos en la misma agencia y hacemos muchas acciones juntos. Nos contratan para muchos eventos y por eso nos ven. El fin de semana estuve con él en Carlos Paz ”, aseguró al aire, para luego advertir que tomaría acciones legales contra quienes difundieran conversaciones privadas que la tuvieran como protagonista.

“Dejá de mentir y quedate tranquila que nunca voy a mostrar tus chats”, le respondió Yanina Latorre, su compañera en LAM, el miércoles por la noche. “Yo tenía los chats y nunca iba a mostrar los tuyos porque soy buena compañera” , sumó ante la tibia respuesta de Berardi.

Ante la desmentida de la panelista, Tauro difundió parte de los chats que validarían su versión. “En un momento te agarré el pelo y tu cara de placer, Estefi, me la quiero tatuar en el pecho”, dice Bal en la captura de la conversación, a lo que ella le responde con un emoji de enamorada.

Presuntas implicadas

En el verano de 2020, la bailarina Solange Báez asistió a una fiesta en Mar del Plata organizada por Fede Bal. Los rumores de que algo pasaba entre ellos no tardaron en salir a la luz. Sin embargo, ella salió a desmentirlos rápidamente: “ Sólo somos amigos y, si no fuera así, tampoco lo contaría ”.

Esta semana, tras el escándalo por la separación y las supuestas infidelidades, Báez –quien fue pareja de baile de El Polaco en ShowMatch durante 2017- dio a entender que, en realidad, sí existió una relación entre ellos. Y que, por ese entonces, Bal ya estaba empezando a salir con Sofía Aldrey.

Sol se enamoró y para poner distancia se fue a vivir a Estados Unidos. Siguieron hablando a la distancia y al año pasado hubo un fogoso reencuentro, cuando Fede viajó a Miami para su cumpleaños y pasaron unos días juntos.

“ Lo que para muchos es un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia. No me victimizo en absoluto. Es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre ”, escribió la rubia en sus historias.

Otro de los nombres salpicados por el escándalo es el de Anahí Sánchez, una bailarina y mediática paraguaya que Fede Bal habría conocido cuando se quebró el brazo en un accidente en parapente durante un viaje en Brasil.

Una vez más, fue Yanina Latorre la que leyó chats que el actor le habría escrito a la modelo y en los que le prometía hacerse un tatuaje en sus partes íntimas que dijera “Anahí Forever”.

La panelista de LAM también reveló que ambos se hacían escenas de celos porque estaban en pareja: Bal, con Aldrey, y Sánchez, con el empresario deportivo Regis Marques. En medio de la polémica, la modelo pasó su cuenta de Instagram a modo privado.

Otra de las mujeres con las que Fede Bal habría coqueteado mientras estaba de novio con Sofía Aldrey es Gina Casinelli. Se trata de una periodista y conductora cordobesa que trabaja en El Doce TV y que le hizo una original entrevista a Fede Bal bajando de un helicóptero.

Según contó Latorre, en aquel momento, Sofía le pidió al actor acompañarlo en esa experiencia, a lo que él se habría negado poniendo excusas laborales. “ El verdadero motivo era que estaba coqueteando con la notera y prefería estar sin su pareja cerca ”, lanzó Latorre.

Gina también es traductora de inglés y fue parte del elenco del programa Resto Del Mundo junto a Fede Bal en el episodio en el que visitaron Córdoba.

En su Instagram se puede ver un reel donde aparece junto a Bal visitando distintos lugares turísticos de la provincia. Hasta el momento, Gina no hizo declaraciones al respecto.

Los amores oficiales

“Yo siempre quedaba como la loca, la que quería prensa, la mentirosa. Pero el tiempo es sabio y pone a cada uno en su lugar”, dijo Tamara Gala en Socios del Espectáculo esta semana, cuando le pidieron su opinión sobre el nuevo escándalo de su exnovio.

“ La violencia también es faltar el respeto. Que lo podemos tomar como mentiras, como engaños. Y era muy pendeja yo. Él y su mamá son iguales de mentirosos, iguales en absolutamente todo ”, afirmó la vedette que salió con Fede Bal hasta 2012. Por aquel entonces, Gala trabajaba en la obra de su suegra, Barbierísima, con quien también tuvo una pésima relación.

Stefy Xipolitakis Daniel Jayo - LA NACION

Fue justamente gracias a una de las revistas de su madre que Bal conoció a Stefy Xipolitakis, con quien tuvo un breve romance en 2013. La vedette contó hace algunos años que fue una relación “tóxica” la que los unió, ya que el actor la “psicopateaba”. “Viví sacudones y zamarreos. Me sacó la personalidad”, contó en Intrusos hace unos años. Además, confesó que debió internarse luego de separarse por el estrés que le generó esta relación.

La siguiente relación del actor terminó aún peor, porque terminó en la Justicia. Luego de varios años de noviazgo y planes de casamiento, Bal y Barbie Vélez se separaron en medio de denuncias por violencia de género.

Barbie Vélez y Fede Bal

La hija de Nazarena por ese entonces tenía sólo 21 años y radicó la denuncia en la comisaría de la Mujer y la Familia de Tigre. Según su relato, el episodio ocurrió en un departamento del barrio de Belgrano mientras Bal estaba hablando por WhatsApp con otra chica. Siempre siguiendo su declaración en la denuncia, cuando ella lo descubrió, él reaccionó de manera violenta, agarrándola del brazo y empujándola.

Luego de estas declaraciones, Bal se presentó en la comisaría 33 de Belgrano para presentar una denuncia contra su ex por “lesiones y daños”.

Laurita Fernández y Fede Bal Gerardo Viercovich

Se rumoreaba por entonces, de hecho, que Fede Bal había engañado a Barbie Vélez con Laurita Fernández. Aunque ambos lo desmintieron firmemente en varias oportunidades, el romance entre ellos comenzó oficialmente en 2017 y, aunque hubo varias crisis, ella asegura haberse separado en buenos términos.

También aseguró que quedó “enganchada” con el hijo de Barbieri durante bastante tiempo y que intentó volver en varias ocasiones hasta que se dio cuenta que ese “no era el camino”. El hijo de Barbieri también suele referirse a la conductora con halagos y buenos recuerdos.