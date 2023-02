Barbie Vélez fue mamá por primera vez y Nazarena se quebró en el móvil con LAM al contar detalles del momento

escuchar

“Se agranda la familia y no podemos estar más felices”, escribió Barbie Vélez en sus redes sociales a mediados de agosto del 2022. Ahora, nueve meses más tarde, finalmente llegó el momento que tanto ella como su pareja, Lucas Rodríguez, esperaban con ansias: nació Salvador, su primer hijo juntos. Apenas un par de horas después del parto, Nazarena Vélez dio un móvil con LAM (América) en donde compartió el detrás de escena y dio los detalles más emotivos.

El viernes por la tarde, más precisamente a las 17.05, luego de acercarse a la Maternidad Suiza Argentina por un chequeo médico de rutina, Barbie Vélez le dio la bienvenida a su primer hijo, quien pesó 3.500 kilos. Durante la cesárea, la cual estaba originalmente programada para el lunes, estuvo acompañada no solo por su pareja sino también por su madre, quien utilizó sus redes sociales para compartir las fotos del esperado momento.

Mientras la flamante madre se encontraba en su cuarto de hospital junto a Rodríguez disfrutando a pleno de los primeros momentos de vida del recién nacido, Nazarena Vélez dio una nota a LAM desde las afueras del sanatorio junto a Alejandro Puchetta, su expareja y padre de Barbie.

Con la voz quebrada y con un enorme par de lentes de sol puestos para cubrir parte de su cara que evidenciaba varias horas de llanto, la angelita expresó: “Estoy muy emocionada. Es fuertísimo. Aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy todavía muy conmovida”.

Dicho eso, detalló que al momento de recibir la llamada estaba en su casa con Titi, su hijo menor, y que dejó todo para ir lo más rápido posible al hospital. “Fue todo muy rápido, si bien lo estábamos esperando, no lo estábamos esperando hoy. Barbie solo se vino a hacer un control. Cuando me llamó a las tres y veinte y me dice ‘mami me hacen la cesárea ahora’. Me volví loca, yo estaba en Zona Norte y me pidió que le busque el bolso”, dijo.

En cuanto a por qué los médicos decidieron realizar la cirugía adelantada, explicó: “Se dieron cuenta que Salvi no se estaba moviendo mucho, entonces el médico dijo ‘vamos a sacarlo hoy, total está de 40 semanas’. Y lo bien que hicieron, porque tenía el cordón umbilical dando vuelta (alrededor del cuello), así que estuvo perfecto”.

En referencia al vínculo que tiene con su hija, remarcó: “A mí me pasa que a ella la tuve muy chiquita, a los 19 años. Crecimos juntas, ella me ayudó tanto en la vida. Barbie es tan importante. Yo no tengo ninguna duda de la clase de mamá que va a ser y que ya es, por como es, por su actitud. Es muy fuerte”.

Finalmente, recordó con mucha emoción a Fabián Rodríguez -su expareja y padre de Lucas, marido de Barbie-, quien falleció en marzo del 2014. “Tengo fuegos artificiales en la cabeza, no entiendo nada. Es un montón de sensaciones que tengo en el pecho. También pensé en Fabián, lo veía a Lucas tan entero al lado de su mujer abrazándola. Y pensaba ‘qué orgulloso debe estar Fabi en este momento’”, manifestó, completamente conmovida.

