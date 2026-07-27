¿Vuelve Patito Feo? Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron su nuevo show en Argentina: cómo comprar las entradas

Después de la gira internacional que las llevó por Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán, Laura Esquivel y Brenda Asnicar presentarán por primera vez en Argentina su nuevo show en conjunto, Amigas del corazón, donde rinden homenaje al universo de Patito Feo y celebran su presente personal y profesional. La cita será en el Teatro Gran Rex el miércoles 14 de octubre y la venta de entradas comenzará esta semana.

¿Vuelve Patito Feo?

La gira comenzó en junio con más de 40.000 espectadores en Europa y ahora llega a Buenos Aires con un espectáculo especialmente diseñado para honrar el legado musical de Patito Feo, la novela argentina que las lanzó al estrellato. Sobre el escenario, las artistas interpretan en vivo los temas que marcaron el pulso de la historia de Patito y Antonella en un recorrido cargado de nostalgia, emoción y energía.

Con una puesta en escena “memorable”, según anunció la producción del espectáculo, el concepto central del show es revivir las historias que marcaron a toda una generación y resignificarlas desde el presente. “Las Divinas”, “Tango llorón”, “Un rincón del corazón” y “Amigos del corazón” son algunas de las canciones que interpretarán Asnicar y Esquivel, interpelando a la memoria emocional de esos espectadores que crecieron con ellas.

Antes de su llegada al Gran Rex, donde se presentaron por última vez hace 19 años, las artistas estuvieron en Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán m?????MARTI

En ese sentido, los rasgos característicos de sus personajes, Patito y Antonella, se reformulan en esta nueva versión teatral: se toman referencias del pasado para rendir homenaje al universo Patito Feo, pero con el énfasis puesto en el presente. “La presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente y con un mensaje claro: ‘Todo tiempo pasado nos trajo hasta acá’”, destacaron sobre el espectáculo.

¿Cómo comprar las entradas?

La preventa comenzará este jueves 30 a las 12 a través de tuentrada.com, en exclusiva para los clientes de tarjeta Visa del BBVA. En tanto, la venta general iniciará el viernes 31 a las 12 y habrá 6 cuotas sin interés con la mencionada tarjeta de crédito.

La preventa de entradas comenzará este jueves 30 a las 12 a través de tuentrada.com m MARTI

Tras su paso por Europa, Amigas del Corazon World Tour llegará también a Guayaquil, el 31 de julio; a Ciudad de México, el 2 de agosto y a Bogotá y a Lima, el 23 y 25 de septiembre, respectivamente.

Su desembarco en el Gran Rex el 14 de octubre representa uno de los momentos más esperados de la gira por ser el lugar donde todo comenzó. Allí, las actrices y cantantes presentaron en 2007 La historia más linda, con más de 100.000 espectadores en 34 funciones. Casi dos décadas después, Asnicar y Esquivel regresan a la calle Corrientes para revivir con sus fans el vínculo que construyeron con esa historia que marcó su infancia y adolescencia.