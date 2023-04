Wali Iturriaga, tras desvanecerse en el escenario: “A pesar de tanto trabajo, voy a cuidarme”

El humorista, creador de La Jenny, el personaje que es furor en las redes sociales y agota los tickets de los teatros donde se presenta, conversó con LA NACION luego del percance sufrido en una sala del conurbano que inquietó a su entorno y al público

Pablo Mascareño LA NACION

“Estoy bien, pero se ve que venía muy cargado y, cuando subí al escenario, me bajó la presión” . Walli Iturriaga conversa con LA NACION ya instalado en Mar del Plata, ciudad donde realizará funciones durante Semana Santa en el teatro Neptuno, una de las salas del productor Carlos Rottemberg, buscando emular el éxito que lo acompañó durante el verano, y tratando de dejar atrás el mal trago que lo tuvo como protagonista hace pocos días.

Es que su llegada a la ciudad balnearia se produce luego de un episodio que alarmó a su entorno. El domingo pasado, en la primera función de la noche ofrecida en una sala de la localidad de Morón, el humorista se desvaneció, trastabilló y cayó del escenario : “Mi cuerpo dio contra una de las cajas donde se guardan los elementos de sonido e iluminación” , explica Iturriaga, cuyo personaje La Jenny, una mujer celosa que atormenta la vida de su marido Juan Carlos, es furor en cada teatro del país en el que se presenta y, desde hace bastante tiempo, en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores.

“Mi cabeza no para, siempre aparecen nuevas ideas, vivo pensando en proyectos para hacer, es mi forma de ser”, reconoce este artista nacido en la ciudad de Corrientes y que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en un gimnasio familiar. “ Sé que tengo que parar un poco, aunque me cuesta, me gusta estar en actividad ”, reflexiona el humorista, padre de cuatro hijos pequeños y casado con Mity Pérez, actriz que lo acompaña en escena en esta exitosa pyme familiar.

-¿Qué dijo tu esposa cuando te descompensaste?

-Se preocupó mucho, pero, rápidamente, se dio cuenta que no había sucedido nada grave, que sólo había sido un golpe.

-Golpe provocado por un desvanecimiento.

-Así es, la máquina puso un freno.

Wali Iturriaga caracterizado como La Jenny Mauro Rizzi - LA NACION

-Luego de la caída, ¿cancelaste la función?

-No, soy un poco cabeza dura y, además, no me gusta fallarle al público. Me quedé diez minutos en el camarín para recuperarme y volví a subir para terminar esa presentación y luego poder hacer la segunda .

-Esa noche, ¿hiciste una segunda función?

-Sí.

Imposible detenerlo. Si la pasión mueve su deseo de mostrar su humor al público, su exigencia no le permite fallar. Suspender una presentación no figura en sus planes. También es cierto que no siempre se goza de semejante éxito.

-El éxito también tiene su lado B y sus consecuencias.

-La máquina se cansa, pero, como me gusta tanto lo que hago, la energía se recarga rápido.

Mirtha Legrand se encontró con Wali Iturriaga y su esposa Mity Pérez en una fiesta en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata @NicolasRiedel

Las presentaciones de este fin de semana cerrarán la tournée marplatense, ciudad a la que espera regresar el verano próximo: “Me recibieron tan bien que estoy un poco enamorado de este lugar y de su gente”. Pero, antes que el verano 2024 despunte, Wali Iturriaga desandará las rutas del país con una gira que incluye gran parte de nuestra geografía y que ya tiene fechas agendadas para los próximos cuatro meses.

-¿Qué otros planes tenés para este año?

-Vamos a ir, por primera vez, a Paraguay, tengo mucha expectativa, ya que el personaje es de allá. También tenemos confirmada una gira por cuatro ciudades de Estados Unidos y estamos organizando un tour por España .

El susto no hizo mella en sus ganas. Para Walli Iturriaga el incidente arriba del escenario fue una alarma, pero no un freno. “A pesar de tanto trabajo, voy a cuidarme”, promete. Y habrá que creerle.

