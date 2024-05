Orlando Bloom reveló cuál de los personajes más importantes de su carrera odió interpretar: “Hacerlo fue como cortarme la cabeza”

Escuchar

Orlando Bloom formó parte de los elencos de muchas de las películas más taquilleras y comentadas de principio de siglo. En los primeros años de su carrera, supo prestarle el cuerpo a un pirata, un elfo, un Romeo particular, un soldado que participa de una dramática misión en Somalia, un accidentado boxeador y un héroe de las Cruzadas en el siglo XII. A todos ellos los recuerda con cariño. Sin embargo, hay otro rol de igual importancia en su recorrido del que se arrepiente de haber interpretado.

En su edición digital, Variety compartió un video del actor, publicado en la sección “Know Their Lines”, en la que el intérprete se presta al juego de reconocer las líneas de algunos de sus personajes. En ese contexto, Bloom no pudo recordar un diálogo de Paris, su personaje en Troya, y pensó que se trataba de Balian, de Cruzada.

Al percatarse de su error, indicó: “Oh, Dios mío, Troya... Vaya. Creo que, por cierto, borré esa película de mi mente”. Inmediatamente, explicó por qué su mente había decidido suprimir ese recuerdo, y lo hizo sin rodeos. “A mucha gente le encanta esa película, pero para mí interpretar ese personaje fue como...”, dijo, antes de simular que se cortaba el cuello. “¿Se me permite decir todas estas cosas? No quería hacer la película. No quería interpretar a este personaje”, reveló.

Consciente de que su comentario podría ser malinterpretado, el actor aclaró que pensaba que “la película fue genial” y elogió a sus coprotagonistas. “Estaban Brad [Pitt], Eric [Bana] y Peter O’Toole. ¿Pero cómo iba a interpretar yo ese personaje? Hacerlo fue completamente en contra de todo lo que sentía en mi ser”, explicó.

Y brindó un ejemplo: “En un momento, el guion dice: ‘Paris se arrastra por el suelo después de haber sido golpeado por alguien y sostiene la pierna de su hermano’. Yo pensé: ‘¡No voy a poder hacer esto!’. Uno de mis agentes en ese momento dijo: ‘¡Pero este es el momento en el que podemos lograrlo!’ Y me enamoré completamente de esa línea de agente. Creo que por eso lo borré de mi mente”.

Bloom no fue el único que tuvo dificultades durante su participación en Troya, que se convirtió en uno de los más grandes éxitos de 2004 y recaudó 550 millones de dólares en taquilla. Diane Kruger, que interpretó a Helena de Troya, el interés amoroso de Paris y la que desencadena la gran tragedia que relata el film, le dijo a Variety en 2023 que, si bien la experiencia le resultó “estimulante”, todo le pareció un “circo” y remarcó que la prensa fue muy dura con ella.

El motivo, en su caso no tuvo que ver con el guion, sino con todo lo que generó que todas esas estrellas coincidieran en un mismo proyecto. “Los decorados eran enormes, y sobre ellos se veía a los paparazzi volando en helicóptero, esperando ver a Brad Pitt. ¡Fue una locura! Y después, cuando se estrenó la película, la prensa en Alemania fue muy, muy dura conmigo”, indicó. “Incluso, buscaron por cielo y tierra a mi padre, a quien yo no había visto desde que tenía 13 años, y lo encontraron. Inventaron historias. Fue realmente duro”, reveló.

