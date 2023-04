El humorista argentino Wali Iturriaga sufrió un duro accidente durante un show en Morón

escuchar

El humorista Eduardo “Wali” Iturriaga, que causó sensación en los teatros de Mar del Plata el pasado verano por su personajes de “La Jenny”, sufrió un duro accidente sobre el final de una función que brindó durante su gira por Buenos Aires. Iturriaga compartió el video del percance en Instagram y habló de lo ocurrido.

“En pleno show -que tuvo lugar el domingo pasado un teatro de Morón-, casi terminanda una función, me comencé a sentir mareado. Ya me sentía raro”, expresó el también actor oriundo de la provincia de Corrientes. “En un momento de interacción con el público me subo al escenario y me empezó a bajar la presión”, sumó.

Y continuó con su relato: “Traté de disimular porque faltaba poco para un cambio de personaje. Pero me quedé frío. Perdí entonces la estabilidad y después ya no me acordaba de nada. Me di la cabeza contra el borde del escenario. Caí con la espalda y la cabeza contra el suelo. Ambas impactaron ”.

Un humorista argentino sufrió un duro accidente durante un show en Buenos Aires

Respecto de las heridas generadas por el incidente, detalló: “No fue nada grave. Tengo algunos golpes internos, la cara raspada y el tabique lastimado”.

“Perdí la conciencia y, al volver después de unos cuantos minutos, quise terminar el show. Fue por decisión mía. Sé que está mal pero necesitaba hacerlo. Ese día tenía doble función y mi compromiso con cada uno de ustedes es total”, aclaró. Y concluyó: “Gracias a todos por el cariño, por preocuparse y por el amor que me dan”.

Quién es Wali Iturriaga

Wali Iturriaga nació hace cuarenta años en la ciudad de Corrientes, el terruño donde se realiza la Fiesta Nacional del Chamamé, a orillas del Paraná. Su padre, Héctor Beltrán, se abocó al rubro de los gimnasios, actividad que su hijo heredó hasta convertirse en un referente nacional del crossfit. La madre del actor es Moni Munilla, una destacada escritora, quien trabajó en el área de Cultura de su ciudad, toda una influencia para su hijo.

Su propio gimnasio era el más exitoso de la ciudad de Corrientes y Wali no paraba de viajar para mostrar sus habilidades y perfeccionarse en la disciplina del crossfit. En simultáneo, la inclinación artística lo llevó a formar algunas agrupaciones de punk-rock. “Con las bandas giramos con Ataque 77, Flema y 2 Minutos”. También estudió teatro y fotografía. “Pensaba que, en algún momento, algo iba a pasar en mi vida, porque, si bien me gustaba el gimnasio, no lo amaba”, contó a LA NACION.

Wali Iturriaga Mauro Rizzi - LA NACION

Como si fuera poco, se avocó además a la realización de campañas solidarias. Fue en aquella movida que creó Cachilo, uno de los primeros personajes de su autoría, que interpretaba en shows para conseguir dinero y quien lo hizo meter de lleno en la comedia. Ya en 2018, Wali se había consolidado como referente solidario y artista. “Me comenzaron a contratar en festivales importantes. La gente se iban luego de mi actuación, a pesar de que faltaban artistas importantes”, narró.

Con la llegada de la pandemia en 2020 y el ascenso de las redes sociales como medios de difusión y creación de contenido, Eduardo obtuvo una notoriedad inimaginable tanto a nivel federal como internacional. “La Jenny”, su personaje más famoso hasta el momento, lo llevó a agotar localidades en Mar del Plata. Wali cuenta con dos millones de seguidores en Instagram y casi seis millones de seguidores en TikTok y ofrece funciones a lo largo del país.

LA NACION