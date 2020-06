Walter Queijeiro le pidió disculpas a Diego Ramos:"Yo no me refería a lo sexual"

Walter Queijeiro se disculpó con Diego Ramos, luego de sus polémicos dichos sobre las elecciones sexuales del actor. Crédito: Captura de pantalla

"Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente", había dicho Diego Ramos al expresar el momento de felicidad que transita con su novio, Mauro . Luego, Walter Queijeiro opinó que no le parecía brillante y que él elegía ser heterosexual . Las críticas a sus dichos se expandieron de inmediato en las redes y ahora el periodista pidió disculpas.

"Yo no me refería a lo sexual, quizás se malinterpretó, yo creo que cualquiera puede torcer su destino", inició su descargo Queijeiro en Bendita TV (El Nueve) , donde se desempeña como panelista. Aunque insistió con su concepto sobre las elecciones: "Saquemos lo sexual, en el resto de las cosas todos podemos cambiar: no podemos estar predestinados en base a lo que tenemos que ser".

Más adelante, en el programa conducido por Beto Casella , el psicólogo Gabriel Cartañá le explicó lo delicado de sus expresiones: "Te voy a explicar Walter porqué cayó tan mal ese comentario. Ese comentario que vos hiciste, fue el paradigma que se sostuvo sobre la homosexualidad durante muchos años".

Y continuó: "Hace 300 años atrás se entendía a la homosexualidad como un hecho maléfico, que las personas estaban poseídas por el demonio, entonces se las exorcizaba y en ese proceso se las mataba. Hace 100 años se decía que eran enfermos, entonces había que curarlos con tratamientos que mejor no describir cómo eran. Luego se dijo que era una elección, es donde caes vos, entonces se los convencía de que vuelvan al camino correcto. Se hizo mucho daño con el paradigma de la elección".

El ex candidato a la intendencia de Quilmes, entonces, contestó: "Por eso, entre los errores que cometí fue justo vertir este comentario -que sigo sosteniendo- sobre que todos podemos torcer nuestro destino, excepto por lo de la identidad sexual".

Y concluyó: "Para que nadie se ofenda, les pido disculpas a Jey (Mammon) y Diego Ramos , que no se expidió al respecto, pero si se sintió ofendido le pido disculpas. Y prometo un cambio para intentar tener en cuenta estas cosas para futuros comentarios".

¿Cómo empezó la polémica?

Quejeiro, tras las emotivas palabras de Diego Ramos pronunciadas en PH Podemos Hablar (Telefé) , había dicho: "No me parece brillante. Cada uno es artífice de su propio destino y elije lo que hace. Yo creo que elijo ser heterosexual. Elijo todos los días lo que hago".

"En cierta manera Diego está negando lo que siente realmente. Entonces, la pregunta que habría que hacerle 'si usted no eligió lo que es, ¿qué sería de poder decidir?'. Sería una buena pregunta", añadió.

Entre quienes los criticaron se destacó Jey Mammon , quien a través de su cuenta de Twitter, escribió: "Si yo hubiese podido elegir hubiese elegido ser heterosexual. Nadie busca en su sano juicio que lo discriminen, nieguen, subestimen, lastimen. Somos. No elegimos".