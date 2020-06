El periodista deportivo, muy serio, ante las explicaciones de sus compañeros.

3 de junio de 2020 • 00:08

Luego de sus cuestionables dichos sobre las declaraciones de Diego Ramos en P.H. (Podemos hablar) , Walter Queijeiro recibió numerosas críticas, tanto de sus colegas como de televidentes a través de las redes sociales.

En Bendita , decidieron darle el espacio para que de explicaciones o, mejor dicho, que aclare lo que dijo. Sin embargo, su "mea culpa", le puso a sus compañeros en contra y generó un nuevo debate.

"Yo no me refería a lo sexual, quizás se malinterpretó -comenzó el periodista deportivo-. Yo creo que nadie en la vida está predestinado a hacer nada. Cada uno puede torcer su destino. Había una canción que fue un emblema de toda la comunidad homosexual, que era 'Soy lo que soy', que justamente decía en su letra: 'soy mi creación y mi destino' ".

Queijeiro enseguida continuó explicando que no se trató de un error, sino de una falta de conocimiento: " Me di cuenta ayer, con todos los mensajes, que pensaba algo que no era totalmente cierto . Saquemos lo sexual, le tenemos que decir a todos los jóvenes que en el resto de las cosas, si quieren pueden cambiar. No podemos estar predestinados en base a lo que alguien nos dijo que teníamos que ser".

Pero sus compañeros no creyeron en sus palabras y se produjo un duro debate. "Vos te referías a lo sexual -lo cruzó Lola Cordero-. Lo que vos planteaste es una puerta muy peligrosa para la gente joven . Vos decís 'esto lo puedes cambiar', y es como decir que la homosexualidad se puede curar, o se puede superar. Como si fuera algo malo".

Enseguida continuó Beto Casella: "Sinceramente, desde acá cuando te escuché pensé: 'que tiene que ver esta frase con la sexualidad'. Ahora vos decís que hablabas en general, el tema era ese. Si lo metés ahí el error es tuyo ".

Gabriel Cartañá, psicólogo y panelista del programa, intentó explicarle cuál fue su error: " Tu comentario fue el paradigma que se sostuvo sobre la homosexualidad durante muchos años y que hizo mucho daño . Hace 300 años se entendía a la homosexualidad como un hecho maléfico, entonces a las personas homosexuales se las 'exorcizaba' y se las mataba. Hace 100 años se creía que eran enfermos, entonces se los 'curaba' con tratamientos que mejor no describir. Luego se dijo que era una elección, que ahí es donde caés vos, entonces se los 'convencía' de que vuelvan al camino correcto".

Any Ventura, también se sumó a las críticas para con su compañero remarcándole que "La sexualidad no es un resultado de la voluntad sino del deseo", mientras que Beto Casella cerró el tema con un palito para la intolerancia tuitera: "Si vamos a redondear esto, yo quiero decir que a mí no me cambian el ánimo ni el pensamiento media docena de tuiteros. Pero como ví a la pasada que decían 'Echalo' o 'No los veo más', les digo: revisen su propia tolerancia, que por ahí está más complicada que la de Walter ".