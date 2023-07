Wanda Nara, mano a mano con Verónica Lozano: sus hijos, su relación con Maxi López y Mauro Icardi, el desarraigo y el motivo por el que hizo terapia

escuchar

En medio de la incertidumbre en torno a la salud de Wanda Nara, y unos pocos minutos después de que la conductora hablara por primera vez a través de sus redes sociales sobre su estado actual, Telefe emitió una entrevista que Vero Lozano realizó junto a ella días atrás. Sus hijos, el desarraigo, la familia y la relación con Maxi López y Mauro Icardi fueron algunos de los puntos fuertes de la nota.

“El día a día afuera es lo más difícil”, aseguró la modelo, que dejó el país hace más de 14 años para acompañar a quien por entonces era su pareja, López, en su camino futbolístico. “ Puse todo un poco en pausa, estaba creciendo en mi carrera y tuve que postergar lo mío. Llore muchas veces cuando me iba, son tus raíces, siempre hay algo que te tira ”, aseguró sobre esos primeros tiempos instalada en el exterior.

El vivir afuera y ser el apoyo de sus maridos, le dio una ventaja que hoy valora. “Tuve la suerte de dedicarme a la infancia de cada uno de mis hijos, a veces no te das cuenta y trabajando te perdés muchas cosas, yo soy una privilegiada que pudo estar”, reflexionó. “Soy mamá de cinco chicos con cinco personalidades diferentes, entonces yo me voy adaptando a cada uno, porque me gusta que cada uno desarrolle lo que quiere ser”, explicó antes de decir unas palabras sobre la personalidad de cada uno.

“ A Valentino, que es el más grande, nunca le inculqué el fútbol, le preguntaba si estaba seguro porque es mucho el sacrificio y él no tiene la necesidad, y él me decía que era su sueño, y lo acompañamos . Es súper serio, se levanta temprano, los despierta a sus hermanos, me ayuda desde el primer día con todo”, dijo sobre el mayor.

“ Después llegó Coqui, que es más relajado, más hippie. Tiene una personalidad que es increíble, es el más parecido a mí : no lo comprás con lo material, tiene su esencia muy marcada y es muy sentimental, parece que no le importa nada pero de repente te tira cosas muy profundas”. Luego llegó Benedicto. “Es el más italiano de todos ”, reveló, y contó que fue el único que le planteó que no se iba a adaptar a vivir en Argentina, pero que ahora le manifiesta que no se quiere ir.

Wanda Nara con sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella Gerardo Viercovich

Años después, de su matrimonio con Mauro Icardi, llegaron las nenas. “ Francesca... Soñé una hija mujer y me vino esta potra. Yo le digo que la soñé tanto que salió como quería. Es muy Mauro , ama la naturaleza, quiere vivir en el campo, con animales, si fuera por ella levantaría todos los perros que hay en la calle”, describió a la mayor de las niñas. “Isabella es la quinta, pensé que nada podía llamarme la atención y tiene una personalidad tan fuerte... Ella sabe donde están las cosas, que tenemos, que no, ella es mis ojos en casa. El día que no esté, Isi va a manejar todo ”, culminó luego de que los cinco niños le dejaran un mensaje a través de un video, lo que la emocionó hasta las lágrimas.

“Ellos están pasando de tener una mamá desconocida a tener una que conocen todos, están viviendo algo nuevo, van al colegio y les preguntan cosas”, dijo sobre la vida familiar en Argentina. “Ahora, estando acá, mi hermana pasa un rato a tomar un mate, o me avisa que no llega con Mali y la voy a buscar yo, o si no puedo ir a ver a Valentino va ella. Me da la tranquilidad de que está mi mamá o está mi hermana, que es lo mismo que estar yo. Lo más difícil de estar lejos es no tener eso”

Su relación con Maxi López y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi Instagram: wanda_nara

“ La primera vez que hice terapia fue cuando me separé de Maxi. Me saqué la culpa que tenía, porque sentía que le sacaba a mis hijos a su papá, y me sirvió para limpiar esa culpa. Nunca más volví a terapia ”, aseguró Wanda, quien se describió como una mujer fuerte.

Tras muchos años de desencuentros, ella y López lograron un vínculo armonioso. “No tenemos mucha relación, pero por los chicos está todo bien”, explicó Nara. “Hablamos cosas puntuales de ellos, pero ya están grandes y se manejan mucho solos, son muy independientes. Desde chiquitos él que quería ir iba y el que no se quedaba”, aseguró sobre la dinámica que tienen los varones con el padre.

En cuanto a Icardi, Wanda señaló que “tuvo muy claro desde el primer día que quería tener una familia”. “Me conoció con tres nenes muy chiquitos. Yo le decía que no podía ir al jardín y decir ‘mi novio’, él me cargaba con que se lo decía para casarme”, recordó sobre sus comienzos con el futbolista rosarino. “Mauro tiene mucho carácter, sabe lo que quiere”, agregó, desmintiendo las versiones que aseguran que él hace todo lo que ella le dice. “A veces no entiende mi trabajo, me pregunta si tengo necesidad”, sumó.

El mensaje de Wanda en las redes y la aclaración de Vero Lozano

En las últimas horas, Nara rompió el silencio ante las especulaciones sobre su salud. “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios ”, dice en su posteo, que acompañó con una selfie tomada en un auto.

“ Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, sumó, en referencia a la confirmación de un supuesto diagnóstico que Jorge Lanata dio en su ciclo radial Lanata sin filtro.

“Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, finaliza la publicación de Wanda.

Este sábado, Verónica Lozano contó en su cuenta de Twitter el detrás de escena de la entrevista. “Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en Cortá por Lozano, con Wanda en el diván, es una nota que pautamos cuando yo fui a MasterChef. Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda”, aclaró en sus redes sociales, atajándose de posibles críticas.

