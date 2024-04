Elisabeth Moss se rompió la espalda mientras grababa una escena de riesgo para su nueva serie, The Veil

Escuchar

Mientras filmaba en Estambul una escena de acción de su nueva serie, The Veil, que transcurría en el techo de una casa, Elisabeth Moss se fracturó una vértebra y quedó tirada durante dos horas.

La revelación la realizó la misma actriz en una reciente entrevista publicada por Variety. “La escena que finalmente los televidentes van a ver es en realidad la segunda que filmamos, unas seis semanas después”, explicó la protagonista de El cuento de la criada. “La primera vez que filmamos, golpeé una pared en la dirección equivocada, digamos, y terminé tirada en el techo durante un par de horas”, agregó.

La actriz en una escena de la serie The Veil

Mientras esperaba tendida en el techo que los profesionales de la salud llegaran y la atendieran, a su lado se quedó su amiga y socia, la productora Denise Di Novi. “Me sentí muy mal por ella”, indicó la mujer al mismo medio. Quien recordó, además, que Moss insistió en que el rodaje continuara e incluso se las ingenió para aparecer en una escena al día siguiente, pero claro, con su movilidad limitada.

No era para menos: debido al golpe, Moss se había fracturado una vértebra. “No puedo creer que haya seguido trabajando. Está subestimando lo difícil que fue gran parte del truco que hizo”, reveló Di Novi, que junto a la actriz produce la serie. “De hecho, filmamos al día siguiente en el aeropuerto, esas son las escenas del aeropuerto de París que ves en el episodio, y de hecho tengo la espalda rota”, confirmó Moss. “Traté de que me pusieran una manta verde encima y me hicieran efectos visuales. Yo estaba como: ‘Mira, ponme la manta verde encima y podrás mejorarme en la edición’”.

La escena en cuestión fue grabada sin problemas, pero la mente de Moss todavía estaba en la escena de la pelea del día anterior: le preocupaba que la lesión significara que no se pudiera respetar el cronograma de filmación programado. “Bueno, no sabía si íbamos a poder volver y filmar en esta azotea del Gran Bazar de Estambul”, explicó. “No es que eso sea algo fácil de lograr. Pero afortunadamente, nosotros, como producción, y luego FX, gracias a Dios, logramos regresar y filmarlo nuevamente. Lo cual fue una oportunidad increíble”, celebró.

En The Veil, Elisabeth Moss personifica a una agente infiltrada que intenta recabar información sobre un posible atentado de ISIS en los Estados Unidos

En la serie, Moss interpreta a Imogen, una agente encubierta que intenta detener un ataque terrorista de ISIS planeado en los Estados Unidos. En el segundo episodio, su personaje y un presunto comandante de ISIS llamado Adilah (Yumna Marwan) se encuentran en Estambul cuando Imogen debe defenderse de un ataque de un asaltante en un tejado del Gran Bazar.

La serie, también protagonizada por Josh Charles, es un thriller trotamundos que sigue a Imogen mientras viaja por Europa con Adilah, tratando de ganarse su confianza para obtener información sobre el posible ataque de ISIS. A pesar de la lesión que la dejó fuera brevemente, Di Novi elogia la dedicación de Moss al realizar sus propias acrobacias, sin la necesidad de recurrir a un doble de riesgo.

“Creo que la disciplina y la coordinación de ser bailarina marcaron una gran diferencia para ella. Fue fantástico para la serie que Lizzie pudiera permanecer en el personaje y conservarlo en las escenas de acción. Ella simplemente trabajó mucho, se preparó y ensayó”.

LA NACION

