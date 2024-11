Wanda Nara rompió el silencio sobre el incidente con Mauro Icardi en su casa de Nordelta: “Él fue desleal”

En medio de su divorcio de Mauro Icardi y su actual noviazgo con L-Gante, Wanda Nara se presentó en un evento en las Galerías Pacífico y rompió el silencio en relación con varios temas de su vida personal. La empresaria se refirió a la polémica estadía de su exesposo en su casa de Nordelta, así como a otros rumores que circulan sobre su familia.

En conversación con los periodistas, la conductora se mostró cansada sobre todo lo que se dice de su vida y, en cuanto al proceso judicial que mantiene con el futbolista, señaló: “Las pericias son algo privado y a veces hacen programas eternos con cosas que no son verdad. Mis hijos saben la realidad, es lo único que me importa, no lo que digan los de afuera . Siento que es el precio de la fama y lo estoy pagando, pero yo siempre prioricé a mis hijos”, aseguró.

Wanda insistió en que cualquier aclaración sobre su situación con Icardi será hecha en el ámbito judicial: “Yo todo lo que tenga que hablar lo voy a hablar en la Justicia. El juez sabe que toda mi verdad quedó entre él y yo, no se vio en los medios. La verdad no salió a la luz”, destacó.

A su vez, expresó: “ Me agota todo el tiempo aclarar mentiras. Lamento por la gente que se alimenta de tantas. Me parecía más que lógico que yo ni estaba embarazada ni iba a exponer a mis hijos a que repitan de año. Como mamá, me conocen. Me alegra que les dé rating porque sino no me dedicarían tanto tiempo”, lanzó irónica.

“Yo avisé, él no tenía que estar”

Uno de los momentos más tensos de su charla con los periodistas surgió cuando se le preguntó sobre su reciente visita a la casa donde actualmente reside el futbolista. Wanda explicó que su presencia estaba previamente acordada con su estilista, Kenny Palacios, ya que debía asistir a un evento escolar cercano al inmueble y tenía previsto peinarse allí.

Sin embargo, expresó su descontento por la actitud de Icardi, tras su visita a la casa: “Yo avisé y él no tenía que estar en ese momento ahí, mucho menos filmarme , esperarme con una GoPro. Había pactado con Kenny que iba a ir ahí. Él [Icardi] me vio que yo estaba muy mal anímicamente, y lo que me parece desleal, sabiendo que trabajo con mi imagen, es que me haya subido en esas condiciones. Presté mi casa de corazón, como lo hago con cualquier persona, incluso con Maxi López, mi ex, cada vez que viene a la Argentina, pero el préstamo era hasta el 25, después necesito la casa por motivos personales”, aclaró.

Mauro Icardi, Wanda Nara y un encuentro incómodo y tenso en la casa de Nordelta

Sobre su relación actual con Icardi, Wanda fue tajante: “Hablamos por cosas de las chicas. La situación es la de cualquier persona que se separa, jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas”. Al ser consultada sobre si el jugador del Galatasaray planea quedarse a vivir en la Argentina, Wanda manifestó: “La verdad, no sé. Yo acompañé a Maxi López a Roma cuando tuvo la misma lesión y sé lo importante que es operarse ahí”.

En cuanto a los comentarios sobre su vida en el exclusivo edificio Chateau Libertador, Wanda negó rotundamente las acusaciones de conflictos con los vecinos por la presencia de L-Gante: “Es mentira que se enojaron. Él nunca durmió ahí. Tengo seis departamentos, y si alguien no está cómodo con un invitado mío, lo invito a retirarse”, respondió. Además, aclaró que su relación con el cantante de cumbia “está muy bien”.

En otro tramo de la conversación, la conductora de Love is blind reconoció el apoyo que recibe de sus fans tanto en la Argentina como en Turquía. “Mis fans me quieren mucho. Hoy, en Turquía como aquí, siento el apoyo emocional que me dan”, expresó.

Mientras Wanda habla abiertamente sobre los temas que afectan a la familia, Icardi se llama al silencio. Por medio de un mensaje que envió ayer al panelista de LAM (América TV) Pepe Ochoa, el futbolista de 31 años contó el verdadero motivo por el que prefiere no hablar con la prensa. “Por las recomendaciones que me dan mis abogadas, en este punto es importante que todo lo que declare solamente sea en la Justicia. Respeto mucho el trabajo de todos ustedes. Cuando hable será porque ya expresé todo primero donde se debe manejar esto, que es en la Justicia”, sostuvo.

