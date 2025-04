El error de Wanda Nara en las redes que hizo que todos hablaran de ella

Hace unos días que la atención mediática sobre Wanda Nara empezó a disminuir, especialmente desde que se complicó su batalla legal con Mauro Icardi. Sin embargo, un pequeño error que cometió la modelo en las redes sociales volvió a colocarla en el ojo de la tormenta y todos están nuevamente hablando de ella.

Habitualmente, Nara comparte todo sobre su día a día a través de sus historias de Instagram. Sin dudas, su posteo favorito son sus selfies, las cuales publica casi a diario. Este fin de semana, como es usual en ella, compartió una nueva foto de sí misma con sus seguidores, pero sin darse cuenta de que estaba utilizando la cuenta equivocada.

Al parecer, en vez de subir la postal en su cuenta oficial, la intérprete de “Bad Bitch” utilizó el usuario @Julia1988__you, una cuenta falsa que, al parecer, usa para ver las historias de otras personas sin que puedan identificarla. Luego, segundos más tarde, la borró de allí y la subió a su cuenta personal. Como era de esperarse, los usuarios captaron este error al instante y la expusieron a través de X, donde la criticaron por su accionar.

Wanda Nara habría publicado una foto por error en una cuenta falsa (Captura Instagram)

“¿Ustedes piensan que fue un error?”, “Para mí no fue un accidente”, “La mandas a espiar y te toca timbre”, “Eso le pasa por usar cuentas falsas” y “Está completamente desquiciada”, fueron algunos de los comentarios más resonados tras la situación. Hasta el momento, Nara no salió a aclarar nada respeto de si la cuenta es o no suya.

Si bien muchos usuarios no creen que realmente sea Nara quien está detrás del misterioso perfil, esta no sería la primera vez que la modelo comete un error al subir fotos a sus redes sociales. Hace un poco más de un mes, con la intención de aclarar ciertas cuestiones con respecto a sus hijos, filtró sus propias imágenes íntimas en Instagram.

En medio del escándalo con Mauro Icardi, la modelo compartió una serie de capturas desde su galería de fotos, para poder mostrar la fecha y la hora en las que los menores estuvieron con ella. Sin embargo, lo que no notó, es que en la parte inferior se podían ver las miniaturas del resto de las imágenes que estaban guardadas en su teléfono.

Wanda subió una foto de sus hijos y se le escaparon imágenes hot

A causa de que expuso la vista previa de su galería, quedaron expuestas una serie de fotos subidas de tono en las que se ve a Nara con el torso completamente desnudo. Además, aparecen fotos de la China Suárez y Mauro Icardi durante su romántica escapada a Estambul. También, según indicaron los usuarios, Wanda le sacó capturas a noticias que involucran a la ex Casi Ángeles y al jugador del Galatasaray.

Wanda Nara subió fotos íntimas accidentalmente

Si bien, en su momento, Nara eliminó todo rápidamente, tal como le ocurrió en esta nueva oportunidad, los usuarios fueron más veloces y lograron tomar capturas de pantalla antes de que ella pudiera reaccionar. Por este motivo, sus fotos íntimas se hicieron virales a causa del descuido y la modelo tuvo que afrontar las consecuencias mediáticas y sociales de su error.