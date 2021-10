Wanda Nara, una mediática con todas las letras que sabe jugar el juego

El fuerte escándalo que se produjo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y las repercusiones que tuvo, provocaron que el tema escalara a un límite insospechado para convertirse en cadena nacional en la televisión.

No solo los programas de espectáculos y chimentos se ocuparon del minuto a minuto del escándalo, sino que también noticieros, programas periodísticos, deportivos y hasta los candidatos que participaron del debate en TN tomaron partido. Y es que desde que comenzó su carrera mediática, Wanda Nara nunca pasó inadvertida para el gran público. Su llegada a la pantalla fue de la mano de la dupla Jorge Rial-Luis Ventura y una escandalosa tapa de la revista Paparazzi , luego de que se la vinculara sentimentalmente con Diego Maradona.

Corría 2006 y una rubia desconocida era sorprendida por el programa Intrusos, justo en el momento en el que lucía un boxer del astro del fútbol. De esta manera, Wanda comenzó su camino en los medios, que la llevaría a lugares impensados. Años después, antes de despedirse del ciclo de América, Jorge Rial confesó que fueron ellos los que le dieron marco a esta historia, pero que la joven “fue muy inteligente a la hora de recrearla”.

Después de participar de varios espectáculos en el teatro de revista junto a Jorge Corona y ser parte del “Patinando por un sueño”, en 2008 conoció al futbolista Maxi López y pocos meses después se casaron. Otra vez, se convertía en el centro de la escena: con una fiesta para más de 300 invitados, y vestida por Claudio Cosano, Nara contrajo matrimonio con el por entonces jugador mejor pago de la Argentina.

Poco tiempo después, el matrimonio se mudó a Europa . Tuvieron tres hijos en el lapso de cuatro años y al calor de los euros que ganaba su marido, la ropa de marca, los autos de alta gama y las joyas más exóticas se volvieron moneda corriente. Pero no todo sería color de rosa en la vida de Wanda. En 2013 un nuevo escándalo la llevó otra vez al centro de la escena y su divorcio se convirtió en tema nacional.

Luego de varias sospechas de infidelidades por parte de López, Nara volvió a Buenos Aires dispuesta a separarse. Pero, en medio de la polémica, un elemento inesperado convirtió el divorcio en un culebrón propio de Alberto Migré. Uno de los mejores amigos del futbolista rosarino, Mauro Icardi, le declaró públicamente su amor.

En mayo de 2014 se casaron y, lejos del ruido que generó toda esta situación, el flamante matrimonio partió rumbo a Italia. Fruto de esta unión nacieron Francesca e Isabella. En tanto que Wanda, además de consolidarse como manager de Icardi, participó como panelista en distintos programas de fútbol de la televisión italiana.

El casamiento de Wanda Nara y Maxi López, en 2008

Pero no solo sus desventuras amorosas fueron noticia: las idas y vueltas con Andrés Nara, su padre, le agregan otro condimento trágico a la vida de la modelo. Si bien hace pocos meses reconocieron un acercamiento, la tensión entre ambos data de la época en la que la modelo se separó de Maxi López. La postura de su papá frente a este hecho fue algo que Wanda nunca pudo perdonar. “En vez de bancar la fortaleza de una hija que logró superar todo lo que muy bien sabe, empezando de cero con tres hijitos, sin pedir un centavo y encontrando sus cuentas vacías de la noche a la mañana, mi papá eligió tomar otra dirección. Prefirió continuar sus relaciones comerciales con mi ex, hacer comentarios dolorosos y defenestrar a Mauro (Icardi), un hombre íntegro que se hizo cargo de mí y de mis chicos”, le confesó a la revista Gente.

Habitué del living de Susana Giménez, la rubia supo aprovechar su visitas a la diva de los teléfonos para blanquear situaciones de su vida personal. En 2008, junto a Maxi López, admitió los celos de su flamante marido: “Las revistas ya están hartas de que les diga, eso no porque no me va a dejar. Le muestro por fotos las cosas que voy usar en las producciones y me dice que son muy chiquitas”. En 2017, ya como esposa de Icardi, participó del ciclo de Telefe, en el que se animó a hablar de todo, romances, infidelidades, y su intimidad. Y, hace un par de años, fue la mismísima Susana la que la visitó en Italia (especial que se volverá a ver hoy, a las 23.30, por la pantalla de Telefe).

En 2018 debutó en la televisión italiana en el programa deportivo Tiki Taka del que salió airosa, fiel a su estilo, desmintiendo el rumor del supuesto pase de Icardi de una manera muy particular. “Puedo decir que el único contacto que Mauro ha tenido con la Juventus son los siete goles que les ha marcado”, declaró.

El primer escándalo entre Wanda e Icardi llegó en 2019 cuando una italiana, muy conocida en redes sociales, afirmó haber tenido relaciones sexuales con el futbolista. Lejos de hacerse cargo de esta situación, la mediática siguió su camino ascendente en la pantalla chica italiana de la mano de Gran Hermano. En enero de 2020 comenzó su participación como coconductora del reality, acompañando a Alfonso Signorini, en Roma. Una vez más sorprendió a todos, ya que un año antes se había enfrentado a su cuñada, luego de que Ivana Icardi decidiera entrar a la casa más famosa del mundo.

El “WandaGate” provocó que los números de rating de los programas que trataron el tema durante toda la semana subieran de manera considerable. Los ángeles de la mañana, el ciclo que conduce a diario Ángel de Brito en eltrece, alcanzó un promedio de 7,7 puntos, la marca más alta desde el 5 de julio de 2017. Bendita con Beto Casella, de la mano de sus informes, fue uno de los que más capitalizó el efecto con 6,6 puntos, la medición más alta de los últimos cinco años. Intrusos midió 3,6 puntos el lunes, reconstruyendo toda la historia. Este fue el rating más alto del ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en lo que va de 2021. Finalmente, Nosotros a la mañana promedió 5,9 puntos y es la marca más importante de los últimos dos años.