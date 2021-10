El Wanda Gate no da respiro y un país vive en vilo por este escándalo

¡Hola changos! ¿Cansados del Wanda Gate? ¡Pues claro que no! Si esto va sumando datita minuto a minuto y la olla se está recién destapando, así que imagínense cuando se empiece a escarbar. Sí, voy a hablar del tema que tiene en vilo a todo un país (imagínense si pusiéramos la atención en lo que tenemos que hacer realmente que en este caso, ¡seríamos primer mundo!).

Wanda Nara decidió un sábado a la mañana hacernos desayunar con su polémica historia de Instagram y que todos nos quedáramos pensando a quién estaban dirigidas sus filosas palabras. Total normalidad. Yo inmediatamente -como no tengo nada más importante que hacer porque para laburar están los otros- dije esto es una bati señal, el pueblo me necesita (¡ahre!) y me puse a investigar todo. Entonces veo que dejó de seguir a Mauro Icardi y dije: “Es por acá”. Acto seguido y casi como una intuición, me dije: “Voy a ver a quién más dejó de seguir...” Y para mi sorpresa había dejado de seguir también a la China Suárez. ¡Chan! Cuando el último like que le había dado lo había hecho unas horas antes... (¿No les digo que si pusiera esta intensidad y pasión para hacer algo que realmente importara sería presidenta? Pero, bue, me quedo con la farándula nomás). Hasta acá, siendo sábado al mediodía, yo ya no tenía dudas. Likes de Mauro a la China, pero no la seguía, le saca los likes, mucho ida y vuelta en las redes sociales. Wanda lo deja de seguir a Mauro, pero lo vuelve a seguir para después dejar de seguirlo nuevamente.... Un cóctel loco de lo que me gusta y aprovechando que era sábado... no vino nada mal.

El día que Wanda Nara dejó de seguir a su marido (o ¿exmarido?) y a la China Suárez. Después su hermana siguió sus pasos y dejó de seguir a la actriz

Luego Wanda Nara se llama al silencio mientras todo un país pide a gritos que alguien aclare qué está pasando. Ella se toma un avión (porque Wanda ante cualquier problema se toma un avión) y Mauro la sigue y es ahí, en donde empieza a arrastrarse por su perdón. Ella sigue en silencio sobre lo que está ocurriendo en su matrimonio pero... Nos inunda con sus productos cosméticos en las historias de su cuenta de Instagram (¡porque ante todo empresaria, mi amor!) y aprovecha su momento para vender. (Aplausos de pie).

Likes que vienen y van cuando todo era normalidad y paz entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Y llegó el momento de la confirmación. Mi intuición e investigación eran correctas (no lo quiero decir yo, pero...) Wanda confirma que la China y Mauro tenían algo y es como una historia con deja vú, que quizá pasa cada 10 años y se repite cual karma o algo así de Saturno retrógrado y esas cuestiones del universo. (Y sí lo digo por lo de la China, Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña y la manta de Nepal y lo que todos ya sabemos).

Todo va cerrando casi como una coreografía. En el día de la madre, Vicuña deja de seguir a la China en las redes y Zaira Nara también. Y surgen nuevos datos y revelaciones. Wanda sigue dando pistas de este escándalo y ya no tenemos dudas. Mauro no para de subir posteos para que no solo Wanda vea lo arrepentido que está sino para que lo veamos nosotros, como si fuera una gran casa de Gran hermano. Y ya sabemos quiénes son los nominados...

Mauro Icardi y sus posteos para Wanda Nara, en un intento de pedirle perdón por lo sucedido

Y desde entonces el Wanda Gate siguió creciendo y no nos dio respiro. La China ayer salió a hacer su descargo público. Ella dice que fue inexperta, que le dijeron que estaban separados. Y al minuto Wanda sale a su cruce, muy serena como es, a mostrarle sus últimas fotos con Mauro y lo enamorado que estaban. (¡Nada de separados, mi amor!)

A favor de la China puedo decir que siempre focalizamos la bronca en las mujeres cuando el que debería haber cuidado a su familia es Mauro. El tema es que Wanda se separa de Mauro y esta es su forma de castigarlo. Pero no nos olvidemos que la China es amiga de Zaira (bue... era). (Amiga, ¿por qué te metiste ahí?) Y esto hace que muchas personas se sientan identificadas con Wanda una vez más. Porque esto que les pasa a los famosos es lo que les pasa a muchas personas y eso los vuelve más humanos (y digamos la verdad, es mucho más interesante hablar y ver los problemas de los demás que los nuestros).

Bien amigos, esto recién empieza (por suerte, no para ellos, pero sí para nosotros que estábamos bastante aburridos). Este fue mi reporte de lo que tienen que saber del Wanda Gate para poder seguir este hermoso escándalo con toda la información importante, que va a sacar a este país adelante.