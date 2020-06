William junto a su última esposa, Elizabeth, en una alfombra roja en 2018 Crédito: GROSBY GROUP

William Shatner volvió a separarse. El actor, de 89 años, contó a medios británicos cómo está viviendo el proceso de su cuarto divorcio y hasta bromeó al decir que sigue siendo un rompe corazones.

En diálogo con The Mirror, el actor aseguró: " Nada me pone triste a esta edad. Está todo bien por acá y deseo que todos estén bien". Shatner estuvo casado con Elizabeth, de 61 años, durante 18 años -justo la cantidad de años que le lleva a su ex. Estuvieron juntos desde 2001 hasta que el año pasado, más precisamente en febrero de 2019, presentaron el trámite de divorcio , que finalmente se terminó en enero pasado.

El actor de Star Trek, conocido por ser Kirk en la serie desde 1966 a 1969, quiso dejar en claro que seguía en carrera en el amor al remarcar su rol de Don Juan. Sobre su condición de "rompe corazones", dijo que "aumenta su presión sanguínea".

Desde que se separó de Elizabeth, el actor se estuvo enfocando en su carrera. Acaba de terminar de filmar una serie documental, The UnXplained, que indaga en fenómenos paranormales, como los extraterrestres. Además ha participado de The Big Bang Theory y Private Eyes , entre otras ficciones.

El largo historial de separaciones

William Shater y Gloria Rand, un amor que duró varios años Crédito: GROSBY GROUP

El primer divorcio de Shatner fue en 1969 cuando dio por terminada su relación con la actriz Gloria Rand, la cual había empezado en 1956. Luego llegó su segundo matrimonio, que duró un poco más, desde 1973 hasta 1996. El actor pasó más de dos décadas con Marcy Lafferty, pero una vez concluida esta pareja rápidamente se enamoró y un año después volvió a casarse: esta vez con Nerine Kidd. Acá la historia de amor terminó trágicamente, dos años después de pasar por el altar. Kidd tropezó, luego de mezclar valium con alcohol, y apareció muerta en la piscina de la casa.

Sobre el trágico hecho, Shatner contaría en sus memorias: "Mi dolor fue abrumador. Este fue el tipo de dolor que te hace pensar que simplemente vas a morir o te vas a a matar a vos mismo".