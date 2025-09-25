El apoyo de la pareja de Benjamín Vicuña en medio de la acalorada disputa con la China Suárez

Benjamín Vicuña lleva semanas en el ojo de la tormenta. A pesar del buen momento que atraviesa en el plano laboral con el estreno de la película Papá x dos y la filmación de un nuevo proyecto en Montevideo, a nivel personal la situación es extremadamente tensa y mediada por abogados. El vínculo con su expareja María Eugenia ‘la China’ Suárez es inexistente y ya dejó en claro su malestar ante la decisión de ella -que según aseguró no le fue consultada- de escolarizar a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, en Estambul. Mientras busca adaptarse a la nueva dinámica familiar, aseguró que todo lo que está pasa a su alrededor es “surrealista”. En medio de este delicado presente, cuenta con el apoyo incondicional de su pareja desde hace más de un año, Anita Espasandin. Con un posteo en Instagram, la mujer demostró que lo acompaña ahora más que nunca.

Espasandin acompañó a Vicuña a la presentación de su película en Chile (Foto: Instagram @anita.espasandin)

El actor se encuentra en plena promoción de Papá x dos, coprotagonizada por Celeste Cid y Lucas Akoskin, bajo la dirección de Hernán Guerschuny. Esto lo llevó a viajar a Chile junto al equipo y su novia decidió acompañarlo. El miércoles 24 de septiembre ella compartió un álbum de fotos en donde se la pudo ver a los besos y abrazos con Vicuña en la avant premiere de la película del otro lado de la cordillera. Caminaron juntos por la alfombra roja y evidenciaron todo su amor. Él, por su parte, no dudó en destacar su apoyo incondicional. “Gracias amor”, comentó en la publicación.

El dulce intercambio de la pareja en las redes sociales (Foto: Instagram @anita.espasandin)

La mala relación de Vicuña y Suárez llegó a su punto de tensión días atrás cuando la actriz confirmó a través de un posteo en Instagram que sus tres hijos, Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio fueron escolarizados en Estambul. Según trascendió, el artista chileno se enteró de esto a través de las redes sociales. “Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos”, dijo en diálogo con LAM (América TV).

En este sentido, explicó que se comunicaba con Magnolia y Amancio todos los días a las siete de la mañana hasta que en un momento advirtió que esa charla se empezó a complicar cada vez más: “Se cambió la rutina por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y tampoco los voy a sacar de mentira a verdad ni mucho menos. Para no instalar un estrés para los chicos le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran y no hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que en realidad es muy desagradable”.

La reacción de China Suárez al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña

El fin de semana, el actor se reencontró con sus dos hijos menores en Buenos Aires, quienes regresaron de Estambul con su madre. Organizó una salida al cine y pasó tiempo con ellos. Justamente afuera de su casa se vivió un incómodo momento cuando Suárez fue a dejarle a los niños. Las cámaras de Intrusos (América TV) captaron cuando la actriz llegó al edificio de su ex, en Palermo, con su hija menor en brazos y acompañada por su amigo Juanma Cativa, quien llevaba a Amancio. El cronista le preguntó si habló con Vicuña sobre la escolarización de los menores en Turquía, pero decidió llamarse al silencio y terminó retirándose del domicilio sin hacer declaraciones.