Con el perfil bajo que la caracteriza, Meryl Streep confirmó su separación de Don Gummer, su marido desde hace cuatro décadas, a través de un sucinto comunicado enviado por su representante a revista People. “Están separados desde hace más de seis años, y aunque siempre van a preocuparse el uno por el otro, han elegido vivir sus vidas cada uno por su lado” , se informó.

La noticia fue originalmente confirmada por el portal Page Six, quien la dio a conocer mientras la actriz se encontraba recibiendo en España el premio Princesa de Asturias, reconocimiento que la hizo emocionar hasta las lágrimas. De acuerdo a lo difundido por la publicación, Streep y Gummer intentaron mantener su ruptura lejos del radar público, pero ya llevan más de seis años viviendo en diferentes lugares, más allá de que en 2018 se mostraron unidos en una ceremonio de los premios Oscar.

En septiembre, se creía que la pareja había festejado un nuevo aniversario de casados: nada menos que 45 años. Sin embargo, puertas adentro, la situación era muy diferente.

Meryl Streep y Don Gummer se casaron en 1978 y fueron padres de cuatro hijos Archivo

La actriz y el escultor se casaron en 1978 y tienen cuatro hijos en común : el músico Henry Wolfe, de 43 años; y las actrices Mamie Gummer, de 40, Grace Gummer, de 37 y Louisa Jacobson, de 30. El matrimonio residía en Connecticut. La noticia de esta inesperada separación llega en el año en que muchísimas parejas de Hollywood anunciaron el punto final de sus matrimonios, desde Reese Witherspoon y Jim Toth, Sophie Turner y Joe Jonas, a Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness.

Streep y Gummer se conocieron cuando la artista estaba en pleno duelo por la muerte de John Cazale, uno de los grandes amores de su vida. Luego del fallecimiento del actor de El francotirador, una joven Streep no pudo soportar seguir viviendo en el departamento en el que compartieron tantos días juntos. Por lo tanto, Gummer, quien era amigo de Harry, hermano de la actriz, le ofreció quedarse en su casa hasta que encontrara otro lugar, dado que él iba a estar de viaje por un tiempo prolongado. “Meryl estaba destrozada por la muerte de John y yo hice lo que pude para ayudarla, pero rápidamente advertí que me estaba enamorando de ella” , reveló el escultor.

Con el paso del tiempo, el sentimiento terminó siendo mutuo, y la actriz apostó nuevamente por el amor. Cuando obtuvo su tercer Oscar por su protagónico en La dama de hierro, la primera persona a la que se dirigió en su discurso fue su marido: “Le quiero agradecer a mi esposo primero, antes de ser interrumpida por la música; quiero que sepas que todo aquello que más valoro en la vida me lo has dado vos”, le expresó la actriz, con lágrimas en los ojos. Efectivamente, Gummer había conocido a la artista en su peor momento, y juntos formaron uno de los matrimonios más sólidos de la industria, por lo que la noticia de su separación fue un verdadero shock.

Meryl Streep y John Cazale: un amor breve marcado por la tragedia

Antes de conocer a su marido Don Gummer, la actriz tuvo una relación con su colega John Cazale que la transformaría para siempre Archivo

Años antes de conocer a Gummer, la actriz se enamoró del actor de El padrino de manera instantánea, y lo mismo le sucedió a él, una de las grandes promesas de Hollywood. Según el biógrafo de Streep, Cazale no era tan racional cuando se trataba de su vínculo Meryl y, al saber que era el amor de su vida, no esperó demasiado y le pidió que se mude con él a su departamento de Tribeca. En ese momento, la actriz estaba abocada a su debut cinematográfico cuando una inesperada noticia la golpeó. Luego de una función de la obra de teatro Agamenón, Cazale se empezó a sentir mal y debió ser internado de urgencia . Ella no se separó de él en ningún momento y recibió la peor noticia sosteniéndole la mano. El actor fue diagnosticado con un cáncer de pulmón que ya había avanzado demasiado como para ser tratado.

“John quedó callado, y por unos minutos Meryl también. Pero como la actriz no es una persona que sucumba fácilmente a la adversidad, lo miró y le preguntó a qué lugar le gustaría ir a cenar luego”, escribió el biógrafo de la actriz en su libro, Her Again. Cazale tardó en contarles la noticia a sus seres queridos, y quería enfocarse en El francotirador, su última película y la primera junto a Streep.

Durante el rodaje, su compañero en el film, Robert De Niro, pagó por su seguro médico por miedo a que lo despidieran del largometraje: “Estaba más enfermo de lo que creía, pero yo quería que estuviera en la película”, declaró. Asismo, Meryl amenazó con renunciar al proyecto para que su pareja pudiera seguir trabajando. Cuando dicho rodaje finalizó, Streep se embarcó en la filmación la de la miniserie Holocausto, en Austria, para afrontar los gastos médicos de Cazale. Al regresar a Nueva York, supo que le quedaba poco tiempo junto a su primer gran amor.

“Meryl siempre fue muy perseverante, optimista, y ese espíritu, esa perspectiva, la trasladó a su novio, sin hacer dramas ni cuidarse de sí misma, simplemente hizo lo que tenía que hacer por él” , expresaban sus allegados. Por otro lado, Streep le contaba su dura situación a su profesor de teatro a través de cartas muy relevadores y angustiantes. “Mi novio está enfermo y lo están cuidando muy bien en el hospital; yo trato de no flaquear, pero estoy preocupada todo el tiempo, y pretendo estar alegre, lo cual se convirtió en el trabajo más física y psicológicamente extenuante que he hecho en mi vida”, se sinceró Meryl en una de sus misivas. John Cazale falleció en Nueva York el 13 de marzo de 1978.

