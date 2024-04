Xuxa y Marcelo Tinelli, entre risas cómplices, una lámpara caída y las ganas de amar

Escuchar

Durante muchos años se rumoreó sobre el fogoso y fugaz romance que vivieron Marcelo Tinelli y Xuxa, a principios de los 90. Una historia clandestina de amor que habría ocurrido durante algunos meses, en 1992. Pero él nunca respondió nada sobre ese tema y siempre se aferró a la famosa frase que dice que “los caballeros no tienen memoria”. Ella, en cambio, se animó hace algunos años a dar algunos detalles de lo sucedido en una entrevista que repitieron todos los programas de espectáculos. Pero, ¿qué paso realmente entre Xuxa y Tinelli? Vayamos por partes.

Cuando Xuxa desembarcó por primera vez en nuestro país, en 1991, ya era una estrella en Brasil, la reina de los bajitos. Aquí, El show de Xuxa fue un éxito. Por su parte, Tinelli estaba alzando vuelo con su VideoMatch, en Telefe, por entonces un programa que iba a la medianoche y se focalizaba en noticias sobre distintos deportes. Los dos coincidían casi siempre en los pasillos del canal y un día empezaron a conversar. La buena onda fue inmediata y mutua, tanto que las producciones de los programas de ambos se pusieron de acuerdo y Xuxa visitó varias veces el ciclo de Tinelli. Se notaba que tenían química y el público respondía muy bien y el rating subía.

Las ganas de un beso

Xuxa y Marcelo Tinelli

Fue en ese entonces que se empezó a hablar de un romance. Ella estaba sola y Tinelli se había separado hacía poco de Soledad Aquino, madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria. En ese momento coqueteaban frente a cámaras y cuando les preguntaban por el romance, se hacían los desentendidos, aunque la picardía en sus ojitos decían otra cosa.

Recién hace seis años Xuxa habló por primera vez del tema. “ Nunca, nunca en mi vida yo lo besé . Nunca lo toqué. Una vez sí, él vino a verme al departamento que yo alquilaba. Entonces intentó darme un beso mientras estábamos en el sillón y cuando se me vino encima se cayó una lámpara que hizo tanto ruido que tuvimos que parar. No llegamos ni al beso... Me parece que se creó todo ese misterio porque yo estaba sin novio y él tenía una mujer detrás de la otra”, detalló Xuxa.

Con un poco de pudor y entre risas, la brasileña confesó que Marcelo la atraía: “Me gustaba y tenía ganas. Por momentos más ganas que en otros. Me parecía un hombre atractivo. Pero no pasó nada”.

Sin embargo, los encuentros y las risas en los pasillos de los estudios de Martínez, donde cada uno hacía su programa, se repetían casi a diario. Y la gente seguía murmurando. Así fue hasta que ella se despidió de El show de Xuxa y de nuestro país, a finales de 1993.

Se dice que siguieron en contacto y que se hablaban de vez en cuando. Incluso, Xuxa contó que le dio otra oportunidad a Tinelli y se lo dijo abiertamente durante una charla en 2010. Por ese entonces, ella estaba sola y él se había separado de Paula Robles, madre de Juanita y Francisco. “Hablábamos mucho por Skype y entonces yo le dije ‘ya que todo el mundo habla de que estuvimos juntos, podríamos estarlo. Vení’. Y no vino. No estuvimos juntos nunca”, detalló.

Caminos separados

Xuxa aseguró que le hubiera gustado que pasara algo entre ella y Tinelli

Xuxa volvió a hablar sobre su relación con Tinelli en LAM, hace dos años: “El romance fue un mito. No existió . Durante un tiempo seguimos hablando y después no hablamos más ya desde hace años. Quizá porque yo estoy casada y él también”. En ese momento Tinelli estaba en pareja con Guillermina Valdés y Xuxa con Junno Andrade, un reconocido actor, presentador de televisión, compositor y cantante brasileño, con quien aún mantiene un romance.

Pero aseguró que le quedan buenos recuerdos de Tinelli: “Tengo mucho cariño por Marcelo; lo quiero mucho, veo en las redes que sus hijos están muy grandes; veo sus cambios de look, siempre está distinto. Antes cuando no estaba casada me gustaba mirar, pero ya no. La verdad es que nunca existió nada entre nosotros. Yo creo que era un deseo de la gente, una fantasía porque en la calle todos me preguntaban por Marcelo”.

Mientras Tinelli sigue guardando silencio sobre esta etapa de su vida, habrá que creerle a Xuxa, que dice que hubo ganas, pero no pasó nada. Sin embargo, también es innegable que había mucha química entre ellos.