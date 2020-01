Y, un día, Brooke Shields volvió a ser "la chica de la Laguna Azul"

Brooke Shields recordó en las redes la película que, en 1980, que la lanzó a la fama Crédito: Instagram

Brooke Shields se puso nostálgica y volvió al pasado para recordar a Emmeline, su personaje en la película La laguna azul. A través de un posteo en Instagram, la actriz de 54 años publicó varias fotos en bikini celebrando el fin de año en Puerto Rico con la leyenda "otra laguna azul".

En la película en cuestión, dirigida por Randal Kleiser y estrenada por 1980, la pequeña Emmeline y Richard (Cristopher Atkins) naufragan en el océano Pacifico y deben atravesar su adolescencia y el despertar de su sexualidad solos, en una isla desierta. El film fue un éxito comercial y, en 1991 tuvo una secuela, aunque con otros actores.

Hace varios años, Shields viene trabajando junto a la campaña Swimsuits For All (Trajes de baño para todos) y es gracias a este movimiento que fue consiguiendo confianza en su cuerpo. En una entrevista para la revista People, en 2018, afirmó: "Crecer con tanto escrutinio sobre mi cuerpo me hizo sentir insegura sobre cómo me veo, desconectada de mi cuerpo. A lo largo de los años pude encontrar esa confianza gracias a mi trabajo, mi pasión, ver a mujeres fuertes como modelo a seguir y mi viaje a lo largo de la maternidad. (...) Recién ahora me siento orgullosa de todo el trabajo que puse en mi cuerpo".

En los últimos días, la actriz estuvo subiendo fotografías y videos de ella entrenando en el gimnasio con su entrenador y "desafiando las leyes de gravedad". Pero no todo es por vanidad: ella pasó por una operación en la rodilla y esta rutina es parte de su rehabilitación. En una de esas fotos que subió entrenando afirmó que durante este tiempo "aprendió mucho" sobre su propio cuerpo, y que está entusiasmada de continuar compartiendo con la gente su viaje por el "camino del bienestar"

Tras su posteo con guiño a la película que marcó para siempre su carrera, muchos de sus seguidores salieron a felicitarla por las imágenes incluyendo la periodista de moda Laura Brown, la cantante Orfeh, la exsupermodelo Cindy Crawford y la actriz Kelly Rutherford, de Gossip Girl.

Casada con el guionista y productor Chris Henchy, Shields es madre de dos hijos. Sus últimos trabajos fueron en la serie Jane The Virgin, y en 2020 se la podrá ver en la comedia My boyfriend's meds, del argentino Diego Kaplan.