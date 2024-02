escuchar

La primera vez que Grier Hammond apareció en las noticias fue el mismo día de su nacimiento por una increíble coincidencia. Aquel 18 de abril de 2006 su famosa mamá, Brooke Shields, esperaba dar a luz en el mismo hospital en el que estaba internada otra famosa: Katie Holmes. De rebote, la pequeña recibió más atención de la esperada. A 17 años de aquel divertido recuerdo familiar, Hammond se sumó a la lista de nepo babies que, además de ser idénticos a sus famosos padres, deciden seguir sus pasos.

Brooke Shields junto a sus dos hijas, Rowan y Grier @brookeshields

Brooke Shields se casó con el director, productor y guionista Chris Henchy el 4 de abril de 2001. Dos años después, la feliz pareja le dio la bienvenida Rowan Francis Henchy, su primera hija, mientras que Grier Hammond Henchy completó la familia en 2006. Desde que eran muy pequeñas, la actriz, quien saltó a la fama cuando aún era una niña gracias a sus protagónicos en Pretty Baby y La laguna azul, manifestó su preocupación por el crecimiento de sus herederas en el medio, aunque logró hacer a un lado su mala experiencia como niña famosa y les permitió elegir con libertad su futuro. “Estoy orgullosa de que digan lo que piensan”, dijo Shields durante el estreno de su documental Pretty Baby, en enero de 2023. “Son mujeres jóvenes que ya están empezando a buscar sus propias agencias”, reveló.

La heredera más joven

Al igual que su hermana mayor, Grier asistió junto a sus padres desde muy pequeña a los diferentes eventos de Hollywood y a las más importantes citas del mundo de la moda. Creció entre alfombras rojas y pasarelas, y heredó de su mamá el amor por los diseños exclusivos y las grandes marcas. En septiembre de 2021, madre e hija se dejaron ver juntas en la Semana de la Moda de Milán: asistieron al desfile primavera/verano 2022 de Salvatore Ferragamo combinadas con trajes de cuero.

“Si quiero saber dónde está alguna de las prendas buenas que tengo y no puedo encontrarla en mi armario, sé exactamente dónde está. ¡Fue ella!”, reconoció la actriz en una entrevista y calificó a su benjamina como una mujer “un poco traficante de etiquetas”. Rowan, en cambio, siempre se mostró indiferente a ese mundo.

Primeros pasos

No conforme con pasearse por los grandes eventos del sector o lucir las prendas de su mamá, Grier decidió incursionar en el medio como modelo. La joven tiene con qué: además de su increíble parecido con Shields -recordemos que la actriz fue catalogada como un ícono de belleza en la década del 80-, Grier llama la atención de inmediato por su luminosa piel de porcelana, sus ojos azules y su eterna melena pelirroja.

En mayo de 2022, Grier fue parte de una campaña del Día de la Madre para la reconocida marca Victoria’s Secret junto a Shields. Desde ese día, la actriz le dio el visto bueno a su hija para avanzar en una carrera como modelo. Sin embargo, le puso algunas condiciones. “Finalmente, tuve que ceder y decir: ‘Si vas a hacer esto, no seré tu manager. Vas a trabajar en una agencia. Vas a tener una gran ética de trabajo”, contó Shields durante una entrevista en Live with Kelly and Mark. Pero eso no fue todo. “Le dije ´no vas a estar cómoda. Me vas a escuchar y vas a ir a la universidad´”, completó.

Las apariciones de Grier que captaron la atención de la prensa se sucedieron desde aquel entonces. En marzo de 2023, por ejemplo, asistió al estreno en Nueva York de Pretty Baby y le rindió homenaje a su madre en la alfombra roja con un diseño vintage de Dolce & Gabbana que Shields había usado en un episodio de la exitosa comedia de los 90, Suddenly Susan. Tiempo después, eligió ir al evento CNN Heroes: An All-Star Tribute con un vestido negro de seda sin tirantes de Richard Tyler que Shields usó solo seis meses después de darla a luz.

Tal como le pidió su mamá, Grier dejó su carrera en manos de la agencia IMG Models. Su decisión ya dio algunos frutos: hace poco tiempo firmó su primer contrato para ser la imagen de Tommy Hilfiger. La noticia la compartió ella misma a través de su cuenta de Instagram. “¡Estoy muy emocionada de ser oficialmente una Chica Tommy!”, anunció.

