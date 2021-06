Yanina Latorre viajó a Miami y se vacunó junto a toda su familia: “Estoy muy movilizada”

“Estoy muy bien, muy movilizada”, confesó Yanina Latorre desde Miami. En familia, la panelista viajó a los Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19 y contó su experiencia este martes en Los ángeles de la mañana.

“Ayer fue un día muy lindo, en familia, todos juntos. Poder bajarnos del avión, vacunarnos todos juntos, sobre todo a Dieguito, tan chiquito”, expresó la mediática en pijama, desde el departamento donde se aloja en la Florida. “No nos vacunamos en el aeropuerto porque había mucha cola y además solo daban la de Johnson & Johnson, y yo a los chicos les quería dar la Pfizer por recomendación del médico. (...) Tenemos turno para dentro de 21 días para la segunda dosis”, agregó.

Mientras asegura que los cuatro se encuentran muy bien, advirtió que las mujeres de la familia sufrieron algunas reacciones adversas: “Ayer estuvimos todos bien. Hoy a Lola le duele el brazo, la cabeza y está un poco caída. A mí solamente si levanto el brazo, como si hubiera hecho gimnasia, pero estoy bien. Vamos a hacer vida tranquila dos días por las dudas”, señaló.

Inmediatamente aprovechó la charla para dejarle un mensaje al periodista Pablo Duggan, quien días atrás dijo que ya nadie estaba viajando a vacunarse al exterior. “Está todo el mundo acá, no hay pasajes. Todos los argentinos que se bajaron del avión, absolutamente todos, fueron derecho a la cola de Johnson & Johnson. Lleno de argentinos vacunándose. Ayer todos los que me encontré en el supermercado o cuando fui a cenar estaban emocionados, lloran, es muy movilizante”, aclaró.

Respecto a los motivos por los cuales decidió vacunarse fuera del país, explicó: “Yo si me hubiera anotado seguramente me hubiera llegado en las próximas semanas. Lo que le tengo miedo es a la segunda dosis porque hay mucha gente a la que se le venció; para mí te van a acomodando el tiempo según la cantidad de vacunas que van recibiendo. Y por mis hijos, a ellos no les va a llegar. Yo quiero a todo mi grupo familiar vacunado . En el caso de Dieguito, como es menor de edad, los padres tienen que hacerse responsables, teníamos que estar presentes los dos para que se vacune”.

En cuanto a cómo se vive la pandemia en Miami, remarcó las diferencias con nuestro país. “Esto es vida, acá hay una tranquilidad, una libertad... No es obligatorio el barbijo, el que quiere lo usa, el que no quiere no, nadie te agrede, nadie te denuncia. En la Argentina tenés Covid y sos un asesino serial , acá están todos muy relajados. No nos damos cuenta, pero en Buenos Aires estamos viviendo un momento de estrés espantoso”, indicó.

Por último, Latorre hizo referencia a las críticas de la gente por haberse ido a vacunar al exterior. “Parece que las cornudas no nos podemos vacunar. Ah, y lo que más me dicen es que me vacune con la guita que me da Argentina. Yo laburo, gano un dinero por mi trabajo y lo gasto donde quiero. No soy política, nadie me regala nada”, advirtió, quien aseguró que después de aplicarse la segunda dosis vuelve. “Diego se fue a correr. Tengo a Dieguito y a Lola en Zoom, porque la condición para venir fue que sigan con el colegio y la facultad. Hasta agosto se van a quedar acá con Dora. Yo me vacuno el 28 y vuelvo, aunque podría quedarme. Tengo para subsistir con la plata que me da Argentina”, ironizó, entre risas.

