Zac Efron reveló que padece de una fobia que afecta su vida cotidiana: “No salgo de casa”

Zac Efron decidió abrir su corazón y sincerarse sobre una fobia que sufre desde hace un tiempo. El actor reveló que padece de agorafobia, un trastorno de la ansiedad que provoca miedo a los lugares repletos de mucha gente y a las situaciones que pueden ocasionar impotencia o vergüenza.

“Simplemente no salgo de casa”, dijo Efron, de 34 años, a la revista Men’s Health, cuya edición estadounidense lo tiene en tapa. “La gente en grupos grandes desencadena mi agorafobia ”.

Efron no es el primer famoso en reconocer que padece esta fobia, tanto Kim Basinger como Donny Osmond han sido sinceros sobre sus experiencias con la agorafobia en el pasado. “Habría elegido la muerte en lugar de actuar”, confesó Osmond en 2000, cuando le preguntaron que haría en algunos momentos si le diera a elegir entre caminar en el escenario o morir.

Si bien el actor no se explayó mucho sobre sus vivencias con este trastorno, al ser un personaje público es algo que afecta directamente no solo a su vida personal, sino a la profesional. La agorafobia “es el miedo a espacios abiertos , que tiene que ver con una situación en que la persona se puede sentir sola, desamparada, que frente a un riesgo no puede ser ayudada ”, le explicó el médico psiquiatra Ricardo Corral (MN 67653), presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda a LA NACION.

El especialista definió la fobia como “un miedo irracional”, es decir, “un mecanismo fisiológico y psicológico que se produce erradamente, ya que todos estamos preparados a permanecer alertas ante situaciones de violencia, pero en este caso no hay ningún riesgo”.

El cambio físico de Zac Efron

La nueva vida de Zac Efron

En la misma nota, y después de haber sido objeto de burlas y especulaciones sobre supuestas cirugías estéticas en la cara, el actor reveló los motivos detrás del cambio fisionómico de su rostro y habló en cambio de su estado de salud. Según su relato, lo que ocurrió fue que se fracturó la mandíbula.

El actor corría por su casa cuando se resbaló y se golpeó en la esquina de una fuente. Eso, dijo, le ocasionó severas heridas al grado de que se desmayó y cuando despertó tenía el “hueso de la barbilla colgando”.

Debido a este incidente fue intervenido por médicos expertos, pero enfatizó que no los que todos creían. Se sometió a una larga recuperación en la que sus músculos faciales se volvieron muy grandes y, por lo tanto, se vio en la necesidad de rehabilitarse con un fisioterapeuta para contrarrestar el crecimiento. Efron describió que durante su descanso en Australia su cara “simplemente creció”.

El actor contó que sufrió una grave lesión en la cara que lo llevó a cambiar su apariencia Archivo

El famoso consideró que no tomaba en cuenta las críticas que recibía: “Si valorara lo que otras personas piensan de mí en la medida en que puedan pensar que lo hago, definitivamente no podría hacer este trabajo (en el mundo del espectáculo)”.

En la misma entrevista para Men’s Health, Zac aseguró que también sufrió otras heridas, aunque éstas a causa del entrenamiento físico al que se sometió para lucir la figura requerida por su personaje en la película Baywatch. Se le dislocó un hombro, se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla y su muñeca se rompió.

Esta experiencia le permitió decidir que no quería volver cambiar su apariencia física en absoluto, ya que tanto entrenamiento y presión por marcar sus abdominales y otros músculos lo llevó a una “depresión oscura” e “insomnio”. Esta situación fue tan traumática para él que la consideró “algo que lo quemó”.