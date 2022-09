¿Quién es la máscara?: así comenzó la nueva gran apuesta de Telefe para su prime time

Minutos después de dar a conocer al ganador de la cuarta temporada de La Voz Argentina, Telefe dio paso a su gran apuesta para su prime time: el ciclo de entretenimientos ¿Quién es la máscara?. Con la conducción de Natalia Oreiro y un panel de “investigadores” compuesto por Lizy Tagliani, Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Karina La Princesita, el formato de origen coreano dejó en claro que contará con un gran despliegue de producción.

“ ¡Qué alegría más grande que tengo de estar aquí con todos ustedes, esto es increíble, es bellísimo! Tengo una emoción, unos nervios que ni se imaginan, pero sobre todo estoy muy contenta porque para mí esto es un gran desafío ”, dijo la anfitriona, enfundada en un sensual vestido rosado, en el que es su primera conducción en el prime time argentino. “Hay 24 famosos con trajes que los cubren de pies a cabeza. Nos van a dar show y juntos vamos a tratar de descubrirlos. Y no vamos a estar solos, porque vamos a estar acompañados por un grupo de investigadores que se las traen”, sumó antes de presentar a Wanda Nara, la primera en ingresar.

Luego fue el turno de La Princesita. “Soy recontra fan tuya”, le dijo Oreiro a la cantante de cumbia, antes de presentar a Moldavsky. El humorista dijo que deseaba cumplir un sueño y bailó junto a Oreiro su hit “Tu veneno”, para luego ocupar su lugar en el panel. Tagliani fue la última en ingresar al estudio, y fue claramente la más ruidosa de los investigadores. “No tengo idea de quién es la máscara, pero los voy a averiguar, seguro”, dijo Lizy.

Sin más preámbulos, llegó el momento del primer duelo de la noche: Wiily, la tortuga, contra Brillo, el unicornio , que entraron junto a dos agentes de seguridad. Antes de que cantaran, la conductora los hizo moverse. “Sos alto pirata”, bromeó con Willy que, efectivamente, estaba vestido de pirata. Luego, le hizo mover la cola.

En el clip de presentación, que sirve para dar pistas a los investigadores y los televidentes sobre la identidad de los participantes, Brillo indicó: “ Me encanta volar entre las estrellas y dormir sobre las nubes, pero les juro que dejaría todo eso a cambio de ser pianista profesional. ¡Qué divertido es desconcertarlos con mis pistas! ¿Quieren saber más? Siempre quise ser el protagonista de mi vida ”. Para su primera presentación, Brillo eligió interpretar “Thriller”, de Michael Jackson.

Tras su interpretación, los investigadores comenzaron a especular sobre quién se encontraba detrás de la máscara. “Nos sorprendió. Brindó un espectáculo buenísimo, estuvo bárbaro y suelto”, expresó Tagliani. Y Nara agregó: “Hizo un show increíble, los movimientos, los pasitos... Muy de TikTok”.

La empresaria, entonces, le consultó a Karina si creía que el concursante era hombre o mujer, pero no recibió la mejor de las respuestas de su compañera: “Vos hacé tu trabajo y yo el mío”. “Ya vas a querer que te presente un jugador”, medió Lizy, despertando las risas de todo el estudio. Y agregó: “A mí no me van a preguntar si es hombre o mujer por la voz... ¡Mirame a mí!”.

Oreiro, entonces, le dio lugar al público que se encontraba en el estudio para que diera su veredicto sobre quién era el participante y comenzaron a escucharse distintas opciones: “Nazareno Casero” -protagonista del ciclo Las Estrellas- “Flavio Mendoza”, “Mariano Martínez”, fueron algunas de ellas.

Lizy no estuvo de acuerdo: “Para mí, es una mujer. Quien está ahí adentro, te lo tiro ahora, es Dolores Barreiro”, arriesgó, y el unicornio inmediatamente comenzó a desfilar sobre el escenario. “Pero Dolores tiene las piernas más largas”, observó Wanda, e insistió: “Para mí, usa mucho TikTok, porque tiraba muchos pasitos de adolescente. Para mí, es Mariano Martínez”.

“Es de ese grupete de actores de esa generación, pero baila mejor que Mariano. Este bailó en el teatro, hizo algo. Es bailarín”, aventuró, y se inclinó por otra de las opciones del público: Flavio Mendoza.

Karina, por último, se autoproclamó “la voz del pueblo” e indicó: “No estoy de acuerdo con ninguno de mis compañeros. Para mí no es mujer ni son pasitos de TikTok. Para mí es de esos humoristas que lo hacen muy bien y bailan y cantan. O alguien de la comedia musical. Para mí es Fernando Dente, porque hay que llegar a esos agudos como Michael”.