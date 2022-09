En fotos: del cumpleaños de Lizy Tagliani rodeada de famosos a los tatuajes de Luciano Castro y Flor Vigna

Rodeada de afectos, colegas y de su pareja, Sebastián Nebot, Lizy Tagliani celebró su cumpleaños número 52 con un gran festejo en un exclusivo local de Colegiales.

Baile, regalos, una torta rogel de más de un metro de largo y mucha diversión pusieron la nota a una velada en la que estuvieron presentes varias figuras televisivas con las que la actriz compartió distintos momentos profesionales a lo largo de su carrera.

La fiesta contó entre sus invitados con la presencia de Wanda Nara, Verónica Lozano, Vicky Xipolitakis, Elizabeth la Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Jésica Cirio, Susana Roccasalvo y Andy Kusnetzoff, entre otros.

Fiel a su humor, la cumpleañera se mostró divertida y radiante con un vestido en color azul brillante que combinó con botas altas por encima de la rodilla. Al soplar las velitas, Lizy dedicó palabras a los presentes.

En un barrio próximo, Flor Vigna y Luciano Castro visitaron un local de tatuajes en Palermo. La pareja fue vista muy acaramelada, ambos con un look muy parecido, con gorrita y borcegos. Tanto Luciano como Florencia se mostraron sorprendidos ante la cantidad de fotógrafos y cámaras que los esperaban en la puerta; sin embargo, frenaron y charlaron un rato con Alejandro Guatti, el movilero de Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Después de contar que Fer, el tatuador, es un amigo de ambos, Castro explicó que no se tatuaron nada en conjunto. “Yo me hago giladas y ella se hace cosas más lindas”, aseguró. Vigna, por su parte, se negó a contar qué dibujo eligió para adornar su cuerpo. Tampoco quiso decir en qué parte se lo hizo. “Me hice un tatuaje en una zona que no quería que se entere nadie”, dijo entre risas. “Dice ‘Luciano Castro te sigo desde Sos mi hombre’”, bromeó luego ante la insistencia del notero.

Luego de varias idas y vueltas, la cantante reveló que la temática del dibujo tiene que ver con su música. Luego, Guatti hizo le una observación a Castro que lo sorprendió: “Me encanta cómo la mirás”. Con algo de vergüenza, el actor le respondió: “ Me gusta mirarla. Es inteligente el tanque. (...) Yo estoy bárbaro. Estoy disfrutando como loco ”, completó el también boxeador amateur en una faceta de romántico que inauguró con la actriz y cantante.

