Yhosva Montoya, el gran ganador de La Voz Argentina: “Esto es un sueño para mí”

Yhosva Montoya es “la voz argentina” 2022. Con el 52,4% de los votos, y en una final muy reñida con Ángela Navarro, el participante oriundo de Gaiman, Chubut, se quedó con el gran título del programa este año. Con una historia de vida muy conmovedora, el candidato de “La Sole” supo traspasar la pantalla (y cada instancia del certamen) a fuerza de talento, esfuerzo y humildad, algo con lo que sin dudas los coaches y el público se identificaron desde su primera aparición en el escenario. “Mi papá para mí es todo. Me enseñó muchas cosas, a salir adelante... Cuando mi mamá falleció, él se hizo cargo de todo. Para mí es mi ídolo”, reveló este muchachito que cuando tenía apenas 10 años recibió uno de los golpes más duros de su vida: perdió a su madre.

Desde entonces, Yhosva es sinónimo de lucha, resiliencia y perseverancia. Y fue precisamente la música y, esa guitarra que sus padres con mucho sacrificio le regalaron para una Navidad, lo que lo ayudó a superar las adversidades que la vida le puso por delante. “Me refugié en la música, en la guitarra. Empecé a componer desde muy chiquito. Tengo canciones escritas para mi mamá y hasta el día de hoy las canto. La gente de mi pueblo sabe lo que nosotros vivimos y por eso a ellos también les llega esto”, contó a modo de carta de presentación ni bien llegó a la competencia.

Esa emoción, ese corazón y esa fuerza se notó en cada una de sus performances, donde sin importar el género, dejó todo en el escenario. “Dejé en claro la clase de persona que soy. Yo no tengo clase de nada, no tengo estudio de nada, pero me animé porque la música es mi pasión. Lo di todo sin importar la canción, por eso la gente hoy está conmigo”, le confesó el folclorista a LA NACION minutos después de quedarse con el triunfo.

-¿Qué se siente ser La Voz Argentina 2022?

-Una locura, nunca imaginé esto. Me siento muy agradecido con toda la gente que me acompañó desde un principio. Esto es un sueño para mí.

-Si bien sos muy talentoso, había mucha expectativa puesta en Ángela porque nunca había ganado una mujer el certamen y, sorpresivamente, diste el batacazo...

-No lo puedo creer. Ella es súper talentosa y la admiro un montón; ella también se merecía ganar. Pero nosotros nunca vinimos a competir y creo que eso tratamos de demostrarlo siempre que nos subimos al escenario. Esto no era una competencia de uno contra otro sino al contrario, todos nos apoyamos y nos dimos fuerza siempre.

La sorpresa de Soledad cuando Marley anunció a Yhosva como el gran ganador de La Voz Argentina 2022 Telefé

-¿Por qué Ángela era una contrincante difícil?

-Desde la audición a ciegas que la escuché y dije: “Esta chica va a llegar a la final y seguramente va a ganar” porque, más allá de la voz, transmite un montón y siempre que sube al escenario es ella y la rompe; es artista por donde la veas.

-¿Y por qué creés que la gente te votó a vos?

-No lo sé (risas). Si bien creo que en cada performance dejé en claro la clase de persona que soy, es todo nuevo para mí. Yo siempre me subo al escenario pensando que estoy en el asado con mi familia, no tengo clase de nada, no tengo estudio de nada y todo lo que sé, lo sé por escuchar a mi papá. Me animé porque la música es una pasión que arde dentro mío y eso creo que siempre lo demostré. Lo di todo sin importar la canción, por eso la gente hoy está conmigo.

-¿Cómo definirías tu recorrido dentro de La Voz Argentina?

-De mucho trabajo. Fueron meses de dormirme temprano, levantarme temprano, llegar, calentar la voz, ensayar y estar todo el día en el programa. Y encima estando lejos de la familia, yo sufrí un montón eso. Pero bueno... son cosas que uno tiene que pasar para recibir todo lo lindo.

-¿Cómo fue ser parte del team de La Sole? ¿Qué aprendiste de ella?

-Estar en el equipo de La Sole fue lo mejor que me pasó. No solo por haber ganado sino por todos los compañeros con los que me tocó compartir este team. Ella es una referente nuestra, bueno yo hago folclore desde que nací y ella siempre fue una referente para mí, y siempre supe la clase de persona que era porque ella lo reflejaba mucho. Y hoy la pude conocer en persona y se lo pude decir. Pasamos días enteros juntos, tomando mate, charlando; es muy sencilla y humilde. Sin dudas, hoy la admiro muchísimo más. Superó ampliamente mis expectativas.

-A lo largo del certamen surgieron algunas polémicas, en donde ciertos participantes criticaron a la producción del ciclo o a sus coaches. ¿Qué opinas? ¿Entendés las dos partes?

-Todos están felices de haber estado en La Voz Argentina. Todos nos sentimos muy felices porque nos trataron como si fuéramos su familia; jamás nos trataron mal. Siempre fueron correctos con nosotros. Yo creo que por ahí, no quiero hablar mal de ninguno, pero son cosas de la personalidad de cada uno. Que hablaron mal de la producción o los coaches de todos los que éramos habrán sido dos. Yo vine acá para aprender y creo que hay personas a las que no les podés decir: “Mirá acá estás desafinado” porque inmediatamente te dicen: ¿cómo voy a desafinar yo si soy profesor?. Yo creo que eso habla más de la persona que de lo que en sí pasó acá´”.

-¿Te llevás amigos?

-Sí, cantidad de amigos. Estoy muy agradecido de haber conocido a tantas personas hermosas y todos con la misma pasión. Son todos talentosos y buenas personas. Les deseo lo mejor.

-Ganaste dos millones de pesos y un contrato con Universal Music. ¿Qué vas a hacer con el premio y cómo imaginás tu carrera?

-No tengo pensado nada. En realidad, nunca me puse a pensar porque no esperaba esto. Sí tengo el proyecto de grabar mis canciones y sacar un CD para que la gente pueda escuchar mi música; eso es lo primero que quiero hacer.

A pesar de sus raíces en el folclore, Yhosva supo demostrar su talento y versatilidad en cada performance Telefé

-¿Qué querés transmitir a través de tus canciones?

-Son canciones de superación. Yo siempre cuento lo que me pasa para que la gente se sienta identificada y entienda que se puede seguir adelante por más cosas que te pasen. En la audición a ciegas, tuve el privilegio de cantar “Avanzar” de Nahuel Pennisi y así es mi música. Habla de avanzar, de superar, de que la vida corre rápido y hay que meterle garra. Es un mensaje vivido, no algo que escuché por ahí. Son cosas que a mí me han pasado y quiero compartir con otras personas.

-¿Quién te acompañó esta noche?

- Vino mi papá, mi abuela, mis tres hermanos, mis cuñados, un amigo de mi pueblo y mis sobrinos. Ellos pudieron venir para el show en el Movistar Arena y se dio que pasé a la final así que pudieron acompañarme. Estoy re feliz.

-Y tu mamá, que seguramente estuvo haciendo fuerza desde arriba. ¿Qué pensás que diría ella en este momento?

-Ella me diría: “Te lo dije” porque ella desde un principio me marcó artista. Ella siempre dijo que yo iba a cantar, aún cuando no lo hacía bien. Ella lo declaró a mis 4 años y no se equivocó. A mí siempre la música me llamó la atención y cuando mi papá ensayaba con su amigo yo, en vez de estar jugando, estaba ahí metido porque me interesaba. Y eso ellos lo vieron desde muy chiquito.

-¿Ella te pudo ver cantar?

-Me vio cantar, pero no muy bien (risas). Yo tenía 10 años cuando ella falleció, pero siempre hizo todo para que yo desarrolle mi pasión. Ella, junto a mi papá, me regaló mi primera guitarra; algo que le pedí a Papá Noel cuando tenía 5 o 6 años. Y en mi casa no había plata pero así y todo, ellos hicieron todo lo posible para regalármela. Ahí se dieron cuenta que algo de talento tenía porque agarraba cualquier instrumento y aprendía fácil.

-¿Cuál fue esa primer canción que aprendiste a tocar, esa que sonaba en tu casa o en todas las reuniones familiares?

-Uy, muchas. Casi todo era repertorio folclore, pero una canción que le gustaba mucho a mi mamá era “La noche sin ti” y siempre la cantábamos; hasta el día de hoy cada vez que la cantamos recordamos esos lindos momentos.

-¿Cómo te imaginás tu vuelta a Chubut?

-Están como locos. Para ellos este triunfo también es decir: “Se puede”. Ellos me conocen y saben que yo la peleé de abajo tocando en cada lugar que me abrieron las puertas y, hoy por hoy, estar acá en un programa tan visto y en un canal como Telefe es enorme. Me imagino llegar y que van a estar ahí para saludarme, abrazarme y felicitarme. Ojala prontito pueda estar con ellos así les agradezco a todos por haberme acompañado hasta acá.

-¿Recordás el día en que decidiste anotarte en el casting de La Voz Argentina?

-En realidad, fue mi cuñada la que vio el flyer de que el programa iba a Chubut, a Comodoro Rivadavia. Ella fue la que me dijo que tenía que ir y sin decirme nada hicieron una rifa para que pueda viajar en colectivo hasta allá, quedarme en un hotel y comprar comida. Así que fue una sorpresa. Yo venía pasando un mal momento, no tenía ganas de hacer nada y esto me ayudó un montón. Fui y había cantidad de personas, tuve el privilegio de que me elijan, fui pasando filtros y filtros, pero no tenía ninguna expectativa.

-Si mirás todo el camino recorrido hasta acá, ¿qué le dirías a ese chico que lleno de miedos se presentó en la audición a ciegas y cantó el tema de Nahuel Pennisi?