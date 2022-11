Zachary Levi y el desgarrador posteo en el que reveló el duro trance que atravesó hace 5 años

escuchar

Zachary Levi, el actor conocido por su papel en la serie Chuck y protagonista de ¡Shazam!, abrió su corazón y se animó a hablar de salud mental y los pensamientos suicidas que tuvo hace algunos años. A través de sus redes sociales, la estrella compartió una foto de su sobrino y realizó un sincero descargo.

“Miro a este pequeño y veo mi vida, y no solo por las coincidencias genéticas, ya que es como mirarse en el espejo más cool y raro. Aunque no es ‘mío’, sus padres son muy afortunados porque ha heredado mucho de su tío. Pero no solo en lo físico, sino también a un nivel mucho, pero mucho más profundo. Él fue la verdadera razón por la que no acabé con mi vida hace 5 años”, comenzó diciendo en su relato la estrella, que tiene 42 años.

“Él sólo tenía un año en ese momento, un bebé. Yo apenas lo conocía y él me conocía aún menos. No me preocupaba la pérdida que creía que sentiría porque como dije, era un bebé. Su mundo pasaba por tomar la teta, hacerse caca y provocar que las mujeres se desmayen al verlo. Para cuando fuera lo suficientemente inteligente como para comprender lo que pasó, el hecho no tendría ningún efecto real en su pequeño corazón o mente. Pero eso es solo la mitad de la razón”, continuó.

Levi explicó la reflexión que hizo sobre cómo iba a afectarle su partida a su sobrino, a pesar de que no iba a tener recuerdos de él. “De repente me di cuenta que el final de mi vida causaría estragos en las vidas de mi entorno, especialmente en la de mi hermana , no podía dejar de pensar cuánto dolor terminaría, inevitablemente, causándole a él. La rabia, la confusión y la tristeza formarían parte de sus vacaciones y las reuniones familiares, al menos durante los primeros años de su vida, lo que le causaría una gran cantidad de traumas psicológicos por esto ”, compartió con sus seguidores.

“ Hace cinco años estuve a punto de acabar con todo por culpa de años y años de traumas psicológicos no curados y en medio de esa oscuridad la idea de transmitir eso a esta pequeña alma era lo único que me alejaba de una tumba temprana”, agregó en su relato y sumó: “No podía soportarlo. Se merecía crecer en la familia y el hogar más sanos, felices y cariñosos posibles . Se merecía tener una madre que pudiera estar ahí para él por completo y que no siguiera sufriendo el daño emocional que le dejé a ella y al resto de mi familia y amigos”.

Para finalizar, en pleno día de celebración de las festividades de Acción de Gracias en los Estados Unidos, el actor se mostró agradecido de poder estar vivo y rodeado de las personas que ama. “Hoy tengo mucho que agradecer. Estoy agradecido por todas mis inconmensurables bendiciones. Estoy agradecido por mis maravillosos amigos y familia, y por todo su amor. Pero sobre todo, estoy agradecido por ese momento de claridad en medio de la oscuridad que me impidió tratar de resolver un problema muy temporal con una solución muy permanente ”, culminó.

En un libro publicado a comienzos de este año, llamado Radical Love: Learning to Accept Yourself and Others, Levi habló sobre los traumas que vivió durante la infancia y cómo estos causaron diferentes problemas de salud mental en su adultez. “Mi esperanza al compartir mi historia es que las personas que han experimentado traumas similares en sus propias vidas se sientan vistas, escuchadas, amadas y que sepan que no están solas en las continuas batallas que libran dentro de sus propios corazones y mentes”, le dijo a la revista People en su momento. “No hay una cura mágica para estas cosas, por mucho que me gustaría que la hubiera. Es un viaje lleno de altibajos, victorias y desafíos, pero lo más importante es que es un viaje hacia el amor y la valoración de uno mismo y de los demás como se pretende: por completo y sin condiciones”, agregó.

En Radical Love, Levi cuenta cómo ha luchado “con una vida de ansiedad y depresión históricamente agobiante, derivada de un trauma infantil y de las voces en su cabeza que le decían que nunca sería lo suficientemente bueno”, resumía el comunicado que acompañaba al libro. El actor también contó que tocó fondo y terminó en un centro de terapia, donde aprendió a navegar por los problemas que lo llevaron a sus momentos más oscuros.

LA NACION

Temas Zachary Levi