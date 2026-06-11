Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, pidió quitarse el apellido de su padre: “Es triste”

A casi una década de la explosiva separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, una nueva decisión de uno de sus hijos volvió a poner el foco sobre la profunda distancia familiar. Zahara Jolie-Pitt, de 21 años, presentó oficialmente una solicitud para quitarse el apellido de su padre siguiendo así los pasos de dos de sus hermanos y reforzando esta idea de que el actor ya no tendría vínculo con sus hijos.

Según documentos presentados ante el Tribunal Superior de California, la joven inició el trámite el pasado 28 de abril. La noticia trascendió pocos días después de que su hermano mayor, Maddox, de 24 años, también solicitara legalmente quitarse el apellido paterno. Antes ya lo había hecho Shiloh, quien obtuvo la aprobación judicial en 2024 y actualmente utiliza el nombre Shiloh Jolie. Zahara se convierte así en la tercera hija de la expareja en avanzar formalmente con ese cambio de identidad.

Su decisión no fue una sorpresa. En distintas ocasiones, la joven ya había dado señales de que prefería que la llamen por el apellido de su madre. La más notoria fue, durante su graduación en Spelman College, en Atlanta (donde obtuvo una licenciatura en Psicología). Si bien su nombre figuraba en el programa oficial como Zahara Marley Jolie-Pitt, al momento de recibir su diploma fue presentada como “Zahara Marley Jolie”.

Zahara sigue los pasos de sus hermanos Shiloh y Maddox y pidió quitarse el apellido de su padre Getty Images

Algo similar ocurrió en agosto de 2024, cuando se incorporó a la hermandad Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. En un video compartido en redes sociales se presentó diciendo: “Mi nombre es Zahara Marley Jolie. Y he llegado desde el Estado Dorado a la ciudad llena de ángeles: Los Ángeles, California”.

“Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su exitosa alienación parental, alejándola del otro progenitor”, afirmó una fuente cercana a Brad Pitt en referencia a la drástica decisión de Zahara. Sin embargo, ella no fue la única del clan que en el último tiempo comenzó a utilizar públicamente solo el apellido materno. También lo hizo Vivienne, quien apareció acreditada como Vivienne Jolie en el programa de mano de The Outsiders, el musical de Broadway que ayudó a producir junto a su madre. Por su parte, Maddox eliminó el apellido Pitt de los créditos de Couture, la más reciente película de Jolie.

Angelina junto a sus hijos Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox y Knox en una première de 2021 Yui Mok - PA Wire

En julio de 2024, trascendió que el protagonista de Había una vez en... Hollywood mantiene escaso o casi nulo contacto con sus hijos mayores. Según una fuente, Jolie tiene a los chicos “la mayor parte del tiempo”, aunque el acuerdo de custodia le permite al actor mantener visitas con los menores de edad.

Por su parte, quienes rodean a Angelina destacan la estrecha y “maravillosa” relación que la actriz mantiene con todos sus hijos. En el caso de Zahara, resaltan cómo suele acompañarla en cada uno de sus proyectos académicos y personales. “Angie ha estado presente en prácticamente todo: el fin de semana de mudanza, los eventos de la hermandad, las celebraciones importantes y ahora la graduación. Ha sido muy comprensiva y participativa. Quería que Zahara tuviera la mejor experiencia posible”, contó la fuente en cuestión.

Testigos aseguran que Angelina Jolie está muy pendiente de Zahara Backgrid/The Grosby Group

“Ella anima mucho a todos los niños a que acepten su individualidad. Siempre le han encantado sus diferentes personalidades, intereses y talentos. Se esfuerza por apoyar lo que es importante para cada uno de ellos”, agregó.

Una historia de amor que parecía perfecta

La historia entre Angelina Jolie y Brad Pitt fue una de las más mediáticas de Hollywood. La pareja comenzó su relación en 2005, tras conocerse durante el rodaje de la película Mr. & Mrs. Smith, y rápidamente se convirtió en uno de los matrimonios más famosos de la industria.

Pitt y Jolie se enamoraron en el set de Sr. y Sra. Smith

Durante más de una década construyeron una numerosa familia compuesta por seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne. Aunque durante años evitaron formalizar su vínculo, finalmente se casaron en agosto de 2014 en una ceremonia íntima celebrada en Francia.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamiento archivo

Sin embargo, dos años después del “sí, quiero”, llegó el inesperado final. En septiembre de 2016, Jolie solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables, una decisión que dio inicio a una extensa batalla judicial que incluyó disputas por la custodia de sus hijos y por la división de bienes.

El divorcio se extendió durante años y recién quedó formalmente concluido en diciembre de 2024. A lo largo de ese período, ambas partes protagonizaron numerosos enfrentamientos legales y mediáticos que expusieron el profundo deterioro de la relación.