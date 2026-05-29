Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicitó quitarse legalmente el apellido paterno

Hay cambios de apellido que no se leen como simples trámites administrativos, sino como pequeñas declaraciones públicas. Y en el caso de los hijos de figuras extremadamente mediáticas, incluso un expediente puede adquirir la forma de un gesto narrativo: una manera de reescribir la propia biografía con reglas propias, más allá del apellido heredado. Eso ocurrió este viernes con Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Brad Pitt junto a Maddox, Pax y Shiloh, en la premier de Inquebrantable, la película de 2014 dirigida por Angelina Jolie Getty Images

El joven de 24 años inició los trámites legales para dejar de usar legalmente el apellido “Pitt” y pasar a llamarse oficialmente Maddox Chivan Jolie. La noticia, revelada por el sitio TMZ y replicada por medios estadounidenses, se suma a una serie de decisiones similares tomadas por otros hijos de la pareja en los últimos años.

Según los reportes, Maddox ya venía utilizando únicamente el apellido Jolie en ámbitos profesionales. De hecho, en los créditos de la película Couture, dirigida por su madre y presentada este año en Francia, Maddox apareció mencionado como “Maddox Jolie”, una señal que ahora parece anticipar el cambio formal.

Jolie junto a Maddox y Pax Archivo

La decisión no llega en un contexto aislado. Desde la separación de Jolie y Pitt en 2016, la relación entre el actor y varios de sus hijos se volvió cada vez más distante. El divorcio, que derivó en años de disputas judiciales por la división de bienes, expuso además acusaciones de maltrato por parte del protagonista de El club de la pelea durante un vuelo privado ocurrido poco antes de la ruptura definitiva. Aunque Pitt negó esas versiones y nunca fue acusado formalmente, el episodio marcó un antes y un después en la dinámica familiar.

Maddox fue el primer hijo adoptado por Angelina Jolie en 2002, cuando todavía estaba casada con Billy Bob Thornton. Años después, Brad Pitt lo adoptó legalmente y el apellido del joven pasó a ser Jolie-Pitt. Durante mucho tiempo, Maddox fue considerado uno de los hijos más cercanos a Jolie y uno de los más distanciados del actor.

Tras la separación de la pareja, los hijos comenzaron a acompañar a Jolie en eventos y alfombras rojas, algo que no ocurrió con Pitt. El acuerdo de custodia establecía un régimen de visitas para los hijos menores, con excepción de Maddox, que ya era mayor de edad.

Maddox Chivan Jolie-Pitt en la premiere británica de Eternos, en 2021 Getty Images

En distintas entrevistas, Jolie ha señalado que priorizó la estabilidad de sus hijos durante el prolongado proceso judicial. Incluso decidió permanecer en Los Ángeles —una ciudad que ha dicho no disfrutar especialmente— para evitar conflictos vinculados con la custodia.

El caso de Maddox tampoco es el primero dentro de la familia. En 2024, Shiloh —la primera hija biológica de la pareja— solicitó legalmente quitar “Pitt” de su nombre apenas cumplió 18 años. Zahara, por su parte, ya se había presentado públicamente como “Zahara Jolie” durante un acto universitario, mientras que Vivienne apareció acreditada solo con el apellido materno en un programa teatral de Broadway.

En Hollywood, donde los movimientos de las grandes celebridades suelen quedar reducidos al terreno del espectáculo, el caso de la familia Jolie-Pitt tomó otra dimensión porque involucra cuestiones personales profundas y una exposición mediática constante. El conflicto atravesó juicios, disputas por la bodega Château Miraval en Francia y años de especulaciones sobre el vínculo entre Pitt y sus hijos.

Angelina Jolie posa con sus hijos, Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox y Knox TOLGA AKMEN - AFP

La repercusión en redes sociales fue inmediata. En las redes, muchos usuarios interpretaron la decisión de Maddox como una confirmación del deterioro del vínculo familiar. Algunos comentarios incluso relacionaron el cambio de apellido con experiencias personales similares de distanciamiento paterno.

Hasta el momento, ni Jolie ni Pitt hicieron declaraciones públicas sobre la decisión de su hijo. Tampoco trascendió cuánto tiempo demandará el proceso judicial para oficializar el nuevo nombre. Sin embargo, para buena parte de la prensa estadounidense, el gesto tiene un peso simbólico evidente: el apellido “Pitt”, durante años asociado a una de los hombres más valorados de Hollywood, parece haber perdido peso dentro de su propia familia.