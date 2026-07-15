Zahara y Maddox, los hijos mayores de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya tienen fecha para borrarse el apellido paterno

LOS ANGELES.-En la misma semana en la que los hijos pequeños de Angelina Jolie y Brad Pitt, Vivienne y Knox, han alcanzado la mayoría de edad y mostrado su deseo de dejar atrás el apellido paterno, ahora se sabe que sus hermanos mayores han decidido llevar a cabo todo ese complejo proceso legal y sacar el nombre Pitt de sus vidas. Tanto Maddox, el hijo mayor de la pareja de actores, de 24 años, como Zahara, de 21 —la mayor de las chicas y tercera tras Pax, de 22—, han decidido seguir el procedimiento formal para eliminar el apellido de su padre.

En California, el proceso para cambiarse los apellidos no es muy caro ni tiene muchos impedimentos, pero sí una serie de pasos legales específicos que hay que seguir. Uno de ellos es la obligación de publicar dicha petición de cambio de nombre en un diario local en inglés, de manera pública, durante cuatro semanas consecutivas. Y así lo han hecho ambos y, por tanto, podrán cambiarse el nombre legalmente a mediados de septiembre. Con ello constatan que, desde la separación de sus padres, hace 10 años, todos ellos siempre se han posicionado del lado de la actriz.

Maddox, el primogénito, está en pleno proceso de cambio. Medios como USA Today y TMZ informaron a finales de mayo que había arrancado todo el papeleo, citando motivos “personales”. El joven, nacido en agosto de 2001 en Camboya y adoptado primero por Jolie y después por Pitt, ya se había dejado ver informalmente con el apellido Jolie en los créditos de películas como Couture o Maria, protagonizadas por su madre y en las que él colaboró como asistente de dirección. En los títulos aparecía como Maddox Jolie o Maddox Jolie-Pitt. Ahora, tras publicar la petición en un diario local la semana pasada, pedirá llamarse Maddox Chivan Jolie.

La corte recibió el pasado día 7 la prueba de publicación de su petición al diario local Los Angeles Daily Journal, con las correspondientes copias. En los documentos legales se puede ver que la petición arrancó el 28 de mayo y que dicho periódico publicó sus intenciones los días 10, 17 y 24 de junio, así como el 1 de julio. Y también que su vista tendrá lugar el 14 de septiembre de 2026, a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico.

El camino de Maddox ha corrido en paralelo al de su hermana. Zahara Jolie-Pitt (ese es su nombre por el momento) empezó el proceso en junio. La joven publicó la petición en el mismo diario Los Angeles Daily Journal los días 16, 23 y 30 de junio y también el pasado 7 de julio. Por tanto, si no se presentan objeciones, su vista está fijada para el 28 de septiembre, cuando Zahara pasará a ser Zahara Marley Jolie.

Zahara es la tercera de los seis hijos del matrimonio y fue adoptada en Etiopía en el verano de 2005, apenas siete meses después de nacer. Durante un acto en su universidad, el colegio Spelman, ya se presentó ante sus compañeros bajo el nombre que ha pedido tener ahora, Zahara Marley Jolie. Su hermano Pax, de 23 años, es mayor que ella (nació en noviembre de 2003), pero llegó más tarde a la familia, en 2007, pues fue adoptado en un orfanato de Vietnam cuando tenía tres años. Aunque ha renegado de su padre —de hecho, es el único en haberlo hecho públicamente, en una publicación de Instagram—, Pax no se ha cambiado el apellido porque está muy unido a sus tíos y primos paternos.

Shiloh, la primera hija biológica del matrimonio, cumplió 18 años en mayo de 2024 y en esas mismas fechas pidió formalmente a la corte poder apellidarse solamente Jolie. Lo logró unos meses después, en agosto de ese mismo año, siendo la primera de la familia en hacerlo oficial. Solo faltan sus hermanos pequeños, los gemelos Knox y Vivienne, que alcanzaron la mayoría de edad el pasado domingo 12 de julio. Pero ellos también han mostrado ya públicamente su interés por eliminar el Pitt de sus vidas. Solo les falta hacerlo de manera legal.