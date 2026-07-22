Rolando Graña dejó Radio Splendid y se profundiza la crisis en Alpha Media

Cuando parecía que las aguas se habían calmado en AM 990 Radio Splendid, un nuevo conflicto sacude a una de las emisoras de Alpha Media. Tras meses de profundos cambios y reestructuraciones, la radio perdió a una de sus principales figuras.

El periodista Rolando Graña decidió dar un paso al costado. Los motivos de su salida -la cual se dio por decisión propia- giran en torno a fuertes diferencias con la dirección, que incluyen reclamos por destrato, falta de respuestas sobre los pagos y constantes cambios de horarios y de columnistas.

Graña estuvo al frente de #RPM, el ciclo de la segunda mañana de Splendid, durante todo el 2025 y lo que va de este 2026, y no se descarta que pronto regrese al aire en otra AM.

Esta salida se enmarca en la fuerte crisis interna que el grupo Alpha Media atraviesa desde marzo y abril de este año. La situación no es exclusiva de Splendid: los planes de ajuste también afectaron severamente a Radio Rivadavia (AM 630)y Rock & Pop (FM 95.9), entre otros medios del multimedio, lo que derivó en el despido de una gran cantidad de periodistas, locutores y productores hace solo unos meses.

Por lo pronto, las autoridades de la emisora están definiendo cómo continuará la franja que actualmente se emite de 9 a 11 de la mañana. Mientras se resuelven los cambios definitivos, Pablo Marcovsky quedó a cargo de la conducción del espacio, el cual fue rebautizado temporalmente como La Mañana de Splendid.

Radio con Vos renovó su grilla

Radio con Vos (FM 89.9) continúa apostando por la renovación de su programación. Con el objetivo de captar nuevas audiencias y profundizar el debate generacional, la emisora sumó dos nuevos ciclos a su grilla semanal nocturna.

El plato fuerte de estas incorporaciones es Elenco inestable, una propuesta que se emite los martes de 21 a 23. El programa está conducido por una destacada camada de actrices de la nueva generación: Zoe Hochbaum, Vera Spinetta, Miranda de la Serna y Brenda Kreizerman. El espacio nace pensado para visibilizar la mirada de estas cuatro jóvenes en un contexto cultural y social en constante transformación. A lo largo de las dos horas, comparten anécdotas personales con un fuerte enfoque humorístico y un código puramente actoral, sumando consignas tanto para ellas como para los invitados de cada semana. Si bien el formato tiene una impronta fresca que busca resonar en el público sub-30, los temas abordados y las reflexiones prometen enganchar a oyentes de todas las edades.

Por otro lado, la plataforma Eco News (econews.global) mudó su impronta al formato radial con el estreno de ¿Y por casa cómo andamos? Las claves del poder, los recursos y el territorio. Se trata de un espacio dedicado a debatir en profundidad la actualidad sobre sociedad, política y ambiente que se emite los lunes a las 19, con la conducción de Lucía Lopreiato, Victoria Cassettari, Santi Siri y Joaquín Sánchez Mariño.

Estas novedades trajeron una reorganización en el armado de la radio: Siberia, el ciclo conducido por Silvia Mercado, sale de la grilla; ¿Quién sos?, el programa de entrevistas de Diego Schurman, pasa a emitirse los jueves de 19 a 20; y Salida de Emergencia, con Maru Dufard y Gastón Cavanagh, regresa a su horario original de los jueves de 20 a 21.