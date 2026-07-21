La TV tras el boom del Mundial: regresa Andy Kusnetzoff, debuta Nico Vázquez y Guido Kaczka define su ciclo

Luego del veranito en materia de rating que vivió la televisión abierta tras el mes del Mundial, la pantalla chica se prepara para lo que será la segunda parte del año. La Copa del Mundo logró que el rating llegara a cifras que hace años no se veían y Telefe, el canal que más partidos transmitió, consiguió así un récord: la final entre Argentina y España promedió 39,2 puntos de rating (con un pico de 40,93 puntos) y tuvo un 88,47% de share.

Luego de las vacaciones de invierno, la pantalla chica entrará oficialmente en la segunda parte del año. En medio de una etapa de crisis presupuestaria y poco rating para la gran mayoría, quienes manejan la programación de los canales tienen un objetivo: traer más público a la televisión y subir el encendido. Nuevos comienzos y dos finales de ciclos importantes seguramente generarán cierta expectativa.

En las dos primeras semanas de agosto dos clásicos volverán a la pantalla de Telefe. Andy Kusnetzoff regresará con una nueva temporada de PH, Podemos Hablar. Manteniendo la esencia que lo convirtió en el éxito de los sábados, el programa volverá a ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito político, deportivo, cultural y artístico. El formato, caracterizado por el intercambio genuino y la profundidad en las historias de vida, promete nuevas entregas donde la actualidad y la emoción serán protagonistas. Por otro lado, Virginia Lago conducirá nuevamente Historias de corazón, en las tardes del canal. La actriz presentará Avenida Brasil, la novela que fue un hito de audiencia en todo el mundo, incluido nuestro país.

Por otro lado, Telefe prepara el final de Gran Hermano, Generación dorada y el estreno de Popstars. Hace pocos días, el Estadio Mary Terán de Weiss vibró como nunca. ¿Por qué? Porque fue el escenario elegido para con un casting multitudinario cargado de talento y emoción, que dio comienzo oficialmente el proceso de selección de los talentos que competirán en Popstars. Miles de jóvenes, de entre 18 y 25 años, se presentaron para conseguir un lugar en el programa y así poder convertirse en una de las nuevas voces del pop. Con la conducción de Nicolás Vázquez, allí se grabó lo que será el primer envío que se verá en pantalla a fines de agosto.

Además, el programa contará con un jurado de lujo integrado por tres referentes de distintas generaciones y estilos: Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, responsable del desarrollo artístico de numerosos talentos y cuya experiencia y mirada estratégica serán fundamentales para acompañar el crecimiento de las participantes. En tanto, las encargadas de llevar adelante la propuesta digital del ciclo en los streams del canal serán Sofía Gonet, Julieta Poggio y Valen Rizzuti.

Este show de talentos, que vuelve a la pantalla 25 años después de su estreno, compartirá la grilla de programación con el final de Gran Hermano durante algunos días en el prime time del canal. En cuanto al reality de convivencia, el ciclo que conduce Santiago del Moro terminará a principios de septiembre y todavía le quedan muchas cosas por delante: ingresarán a la casa exparticipantes, llegarán familiares y habrá algunas sorpresas más. Por otro lado, antes de fin de año, llegará una nueva temporada de Masterchef Celebrity con la conducción de Wanda Nara.

En tanto, eltrece presentará a mediados de agosto la final de la primera temporada de Es mi sueño en vivo desde el teatro Ópera. El lunes 9 de marzo comenzó este nuevo programa de Guido Kaczka, que desde entonces busca a una nueva estrella musical. El objetivo fue descubrir a una gran voz, a un artista capaz de trascender la pantalla y conquistar corazones. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la “Mona” Jiménez y Joaquín Levinton, quienes los evaluaron según sus actuaciones. En esta tercera instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse en una nueva actuación, ganando la mayor cantidad de puntos para seguir el camino hacia “El palco del Ópera”. Luego de la definición de esta temporada, Kaczka estrenará una segunda edición de este ciclo, que prometen tendrá algunas novedades.

América TV no tendrá grandes cambios en su pantalla. Hace poco el canal de la calle Fitz Roy modificó su prime time y volvió a su pantalla Pasó en América, el ciclo que conducen Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas.

Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas volvieron con Pasó en América

En cuando a elnueve, el 3 de agosto habrá modificaciones en la grilla: Telenueve al amanecer se extenderá hasta las 10.30, horario en que arrancará ¡Qué mañana! para finalizar a las 12.30. Luego llegará Telenueve al mediodía que se extenderá hasta las 14. Y seguirá Con Carmen hasta las 15.30, para dar paso a Los profesionales con Flor hasta las 17, que perderá media hora de aire. Ese mismo día está previsto el lanzamiento de las tres ediciones del noticiero con nuevo diseño escenográfico y debutará a la medianoche Diego De Angeli con Alerta planeta, un programa de climatología y catástrofes naturales para cerrar el día. Para mediados de octubre el canal que comanda Diego Toni prepara la transmisión de los premios Martín Fierro a la música.

Si algo dejó en claro el Mundial de fútbol FIFA 2026 es que rating hay, el desafío que tienen para adelante los programadores es poner al aire productos de calidad que no sean más de lo mismo para que el público les vuelva a decir que sí.