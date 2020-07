Patricelli tenía 49 años, era despachante de aduana y manejaba una Pyme

La novia de El Mago sin dientes, Ana María Patricelli, fue encontrada muerta este martes en su departamento en el barrio de Palermo. Según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la mujer fue hallada sin vida en su habitación.

Patricelli, de 49 años, era despachante de aduana y manejaba una Pyme, según describió en su cuenta de Twitter. En sus últimas publicaciones, se mostró preocupada por la economía del país y en particular de su empresa, a raíz de la pandemia de coronavirus que obligó a las autoridades a decretar una estricta cuarentena.

"Antes que nada, quiero aclarar que priorizo la vida antes que la economía. Pero quiero aclarar y hacer que se escuchen todos y todas las personas que pueda, que estoy harta de arriesgar, de apostar al trabajo, de contratar gente, de tratar de generar nuevos negocios y empleos", empieza la carta que publicó en marzo, cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina.

Luego, le cuestionó al Gobierno los anuncios que hicieron para paliar la crisis: "Pasan los días, nos van comunicando medidas y nosotros, generadores y pagadores de sueldos, no aparecemos en ningún beneficio. ¿Sabrán los gobernantes la desazón y el miedo que genera pensar el no poder pagar sueldos, esos sueldos de familias que dependen de lo que ganan para alimentarse, comprar remedios, etc.? ¿El no poner cubrir cheques, no poder abonar a proveedores que luego las deudas se nos acumulan?".

Y agregó: "Tengo una empresa, una mini pyme, que lleva en el mercado más de 30 años, que antes tenía 20 empleados y dada la situación de los últimos largos años fui achicando hasta solo quedarme con lo básico, con 7 empleados que deben alimentar a sus familias. A mis empleados les tengo que pagar el 100% del sueldo sin generar, mi espalda no puede más con esta situación".

Patricelli también contó en esa carta que "ya no dormía" pensando en los problemas que tendría cuando empiecen a entrar los cheques, "los cuales sin actividad no podría cubrir". "No soy empresaria, soy una trabajadora más que apuesta y da trabajo. El Estado se olvida de mí y de miles, de varios miles", concluyó.