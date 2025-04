Alex Caniggia y Melody Luz confirmaron su separación tras tres años de relación y una hija en común

Abril aparenta ser un mes un tanto complicado para algunas parejas. Así como trascendió que Micaela Tinelli y el futbolista Lisandro ‘Licha’ López atravesarían una crisis y que Zaira Nara y Facundo Pieres estarían separados tras tres años de relación, en las últimas horas se conoció que otro noviazgo afianzado atraviesa un difícil momento. ¿Cuál? El de Alexander Caniggia y Melody Luz. Luego de que en LAM (América) aseguraran que el influencer y la bailarina tomaron caminos separados, este jueves ambos se pronunciaron al respecto y confirmaron que efectivamente están distanciados.

El miércoles en LAM, el panelista Pepe Ochoa afirmó que tenía una enigmática separación. Indicó que se trataba de una pareja conocida del ambiente artístico, que había famosos en la familia de él y que tenían un hijo en común. Al término del programa, reveló que se trataba de Alex Caniggia y Melody Luz. El comunicador sostuvo que la pareja atravesó una crisis que finalmente terminó en una separación. Señaló que se comunicó con la bailarina y que ella le confirmó la ruptura.

Caniggia y Luz se conocieron en 2022 mientras participaban en el reality El hotel de los famosos; el 15 de julio de 2023 nació su hija Venezia (Foto: Instagram @melodyluz)

En cuanto a los motivos, Ochoa advirtió que Caniggia y Luz “quieren cosas diferentes para sus vidas“. ”Alex es muy polémico; está toda esa parte que a Melody le empezó a molestar. Eso hizo que haya fricción en la pareja”, señaló y advirtió que tomaron la decisión de separarse por el bien de su hija en común, Venezia de un año y nueve meses.

A partir de que la información se hizo pública, los propios protagonistas de la historia rompieron el silencio y aclararon la situación. “Con Alex estamos distanciados y ninguno de los dos va a dar detalles. Espero sepan entender”, escribió Melody Luz este jueves a través de su cuenta de Instagram a modo de confirmar la separación.

Melody Luz confirmó su separación de Alexander Caniggia (Foto: Instagram @melodyluz)

Por su parte, Caniggia subió una selfie que se tomó con su hija, a quien le cubrió el rostro con el emoji de un osito, y aunque no se refirió directamente a la separación de Luz, dejó un sugerente mensaje: “Cuiden a la familia porque es lo más importante que tenemos. En los momentos difíciles son los únicos que van a estar, los únicos”.

La foto que compartió Alex Caniggia con su hija Venezia tras la confirmación de su separación de Melody Luz (Foto: Instagram @melodyluz)

Acto seguido, subió un video en el que hizo amplió su anterior comentario. “Es lo más importante que tenemos en el mundo. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, la familia es la que siempre está. Amigos, tíos, primos, padres, madres se pueden ir o podés estar peleados, pero tu mujer, tu hijo, tu hija, siempre van a estar ahí para vos, porque son la familia que te eligió, no es la que te tocó”, expresó el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

“Tus padres te tocaron, tus hermanos y tus primos también. Tu mujer te eligió. Gente, no descuiden a la familia”, sentenció y agregó la frase: “La familia es lo más importante que tenemos”. Si bien no está claro si se trata de una separación temporal o no, los comentarios de Caniggia dieron cuenta de que a pesar de la decisión que tomaron, las cosas entre él y luz estarían en buenos términos.

El video de Alex Caniggia tras la confirmación de su separación de Melody Luz

La historia de amor entre Alexander Caniggia y Melody Luz comenzó en 2022 mientras participaban en El hotel de los famosos (eltrece), reality en la que el influencer se consagró como ganador. Aunque en un primer momento más de uno dudó sobre la duración de la relación, cuando la competencia terminó, ellos demostraron que seguían juntos y muy enamorados. Hicieron un viaje romántico por Europa e incluso, en un posteo que hizo en sus redes, él la definió como “el amor de su vida”.

El 8 de enero de 2023, la pareja confirmó que estaba en la dulce espera. El 15 de julio de ese año le dieron la bienvenida a su primera hija, Venezia Caniggia Stocchetti. “Fruto de este amor tan real e incomparable, viniste a afianzar nuestra unión, te vamos a cuidar y amar para siempre”, expresó la bailarina tras el nacimiento. Si bien ambos compartieron varias fotos de la niña en las redes, siempre cubrieron la cara con emojis a modo de preservar su intimidad y no exponerla.