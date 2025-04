Johnny Depp luce irreconocible en la primera imagen de Day Drinker, la nueva película de un controvertido director

A lo largo de su carrera, Johnny Depp ha demostrado que no tiene reparos en cambiar su apariencia si un personaje lo requiere. Fue Willy Wonka, Edward en El Joven Manos de Tijera, y el capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe. En cada uno de esos films, el público lo vio con aspectos muy disímiles. Sin embargo, eso no impidió que sus fanáticos se sorprendieran al ver las primeras imágenes del actor de 61 años en el set de su próxima película.

La imagen, que fue dada a conocer por la productora Lionsgate muestra a un Depp con el cabello canoso, largo y recogido, con lentes de contacto de un azul penetrante, luciendo un elegante traje oscuro y con un vaso en la mano. La foto pertenece a la preproducción de Day Drinker , el film que marca su regreso a las grandes ligas luego de su escandaloso y mediático proceso de divorcio con su exesposa, Amber Heard.

En los tres años transcurridos desde el comentadísimo caso judicial, el actor solo participó de films independientes, como Jeanne du Barry, un drama histórico francés, y dirigió Modi: Three Days On The Wing Of Madness, una película ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. “ La gente me pregunta sobre mi regreso, y yo les respondo que no me he ido a ningún lado ”, ironizó al respecto en 2023. Y agregó: “Quizás dejaron de convocarme porque aquella situación les causaba miedo. Pero no. Yo no me fui a ningún lado. He estado esperando”.

Johnny Depp luce irreconocible en las primeras imágenes de Day Drinker, la próxima película que protagoniza junto a Penélope Cruz Lionsgate

En Day Drinker, que comenzará a filmarse este fin de semana en España a las órdenes del director Marc Webb (el mismo de Blanca Nieves, la controvertida relectura live action del clásico infantil que se convirtió en uno de los grandes fiascos del año), Depp volverá a cruzarse con una de sus parejas cinematográficas más explosivas: Penélope Cruz, su compañera en Blow (2001), Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) y Asesinato en el Expreso de Oriente (2017).

Hasta ahora, es poco lo que se sabe sobre el film. La breve sinopsis indica que se centra en el extraño vínculo entre un enigmático hombre y una camarera que ha perdido a su amante. El ejecutivo de Lionsgate, Adam Fogelson, le adelantó a The Hollywood Reporter “ Day Drinker combina un concepto altamente comercial con giros tremendamente escandalosos, todo ello ambientado en un mundo increíble , y no hay mejor cineasta que Marc ni dos actores elegidos con mayor perfección que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo”.

El elenco se completa con Madelyn Cline (Stranger Things), los protagonistas de la serie Élite Manu Ríos y Arón Piper y el argentino nacionalizado español Juan Diego Botto (Martín H).

Su reciente paso por la Argentina

En febrero, la visita de Johnny Depp a Buenos Aires, donde se quedó unos días tras pasar casi dos semanas en Punta del Este, Uruguay, causó furor entre los argentinos. El reconocido actor emprendió un vuelo privado a Nassau, en Bahamas, pero antes sorprendió con lo que hizo.

Johnny Depp en el estudio de grabación de Jorge "Corcho" Rodríguez (Foto: Instagram @corchorodriguezok)

Durante su estadía en el país, la estrella de Hollywood se hospedó en la casa de Jorge “Corcho” Rodríguez y Verónica Lozano, en San Isidro, donde el empresario cuenta con el estudio La Roca Power Studio. Allí, Depp grabó un par de canciones, pero también compartió varios momentos con su gran amigo.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 30 mil seguidores, el esposo de la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) compartió una imagen en la que se los vio a los dos con el mismo tatuaje. “Yo tengo un arma”, se puede leer en los antebrazos de ambos.

“Yo tengo un arma, un arma creativa, emocional, provocadora, incómoda, solidaria que siempre estará del lado de los que más necesitan. Con mi querido hermano JD nos hicimos el tatuaje, él escribió el mío y yo el de él, es un compromiso de vida, usar esta y todas nuestras armas para el bien y la felicidad de los demás . Familia Love & Respect”, escribió Rodríguez en la descripción de la publicación sobre el trabajo que realizó la famosa tatuadora, modelo y jugadora de voley Nat Cekauskas.

El tatuaje que se hicieron Johnny Depp y Jorge "Corcho" Rodríguez

Entre las actividades que realizó el intérprete de Jack Sparrow en Piratas del Caribe durante su estadía en Buenos Aires, se encuentra un recorrido por el taller de Juan Carlos Pallarols, en platero argentino de renombre internacional y reconocido por realizar los bastones de mando de varios presidentes argentinos.

Pero, la actividad que más revuelo generó fue cuando el actor visitó por sorpresa el icónico Teatro Colón. La noticia se viralizó en redes sociales luego de que varios artistas y músicos que ensayaban para la primera función de Disney en Concierto: Un Recorrido Sinfónico compartieron videos y fotos con el actor.

LA NACION