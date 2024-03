Escuchar

Durante la entrega de los Premios Oscar 2024 de este domingo, un infortunio generó el retraso de los actores al Dolby Theatre de Los Angeles, debido a una manifestación en las inmediaciones del lugar. En la edición número 96 de la Academia de Hollywood, donde las películas estadounidenses e internacionales de taquilla se transformaron en las candidatas a recibir la famosa estatuilla, no pasó por desapercibida una huelga en reclamo de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Lo cierto es que esta noche se convirtió en el escenario para que decenas de personas interrumpieran el trascurso de los actores desde el ingreso hacia el teatro. Según explicó Axel Kuschevatzky en la emisión especial desde TNT - Max, minutos antes de iniciar la ceremonia, las estrellas de cine tuvieron que ser transportadas en carritos de golf.

“Hay una manifestación en la puerta por la situación de Medio Oriente y eso generó una demora en la llegada de las estrellas”, mencionó el productor. A su vez, su co-conductora agregó: “No solo en la llegada sino en el principio del show. La razón de por qué el show no está arrancando en el momento en el que se tenía planeado es por eso. La mayoría de las estrellas tienen que hacer todo el recorrido de la alfombra, entrar al Dolby Theatre y ponerse en su posición para poder arrancar el show. La academia no se puede arriesgar si no han llegado los presentadores y los nominados”.

Luego de ese contexto, Axel contó: “La Academia tiene lo que son los sit fillers, que están esperando en los lugares de las estrellas cuando ellas van al baño, para sentarse en su lugar y que los planos en la televisión no parezcan vacíos (...) Son seis manzanas que están valladas (...) Pusieron carritos de golf desde el principio del evento hasta el comienzo de la alfombra. Jamás nos pasó una cosa así”.

