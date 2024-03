Escuchar

American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas pasadas, Pobres criaturas, Zona de interés. Esas son las 10 nominadas a Mejor película en los Premios Oscar 2024. La 96° edición de los galardones que entrega anualmente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood está próxima a comenzar. La cita es este domingo 10 de marzo en Los Ángeles y existen posibilidades para seguir en vivo la ceremonia.

Después de los Globo de Oro, de los BAFTA, los SAG, los Critics Choice y demás galardones, la temporada de premios está a punto de llegar a su fin. Los Oscar serán el broche de oro de la época más importante del año para la industria cinematográfica de Hollywood. Hay mucha expectativa no solo por ver los outfits de las celebridades, sino también por saber quiénes serán aquellos que subirán al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para aceptar la estatuilla y dar su discurso.

Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr., los protagonistas de Oppenheimer MICHAEL TRAN - AFP

La ceremonia de los premios Oscar se podrá seguir en vivo a través del canal, TNT. La transmisión arrancará a las 19 con el “Punto de encuentro”. Desde Los Ángeles, Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun compartirán algunas palabras con los nominados y palpitarán lo que sucederá en la premiación. La alfombra roja comenzará a las 20 y se transmitirá por el canal, E! Entertainment. A las 21, por TNT, comenzará la ceremonia de premiación, con la conducción de Jimmy Kimmel.

Jimmy Kimmel volverá a conducir los Oscar Chris Pizzello - Invision

Aquellos que tengan TNT podrán seguir en vivo la premiación. Paralelamente, los Oscar también se transmitirá en vivo por Max (ex HBO Max). Aquellos que tengan la aplicación, podrán seguir el minuto a minuto de lo que ocurra en el Dolby Theatre.

Asimismo, hay una tercera opción para seguir la ceremonia. Se podrá ver por streaming en la página oficial de la Academia, Oscars.org y también a través de sus las plataformas digitales.

Premios Oscar 2024: qué números musicales presentarán durante la ceremonia

Una parte muy importante de la ceremonia de los Oscar, son los números musicales. Las cinco nominadas a Mejor Canción original hacen una presentación y a su término se anuncia cuál es la ganadora. El año pasado, fue “Naatu Naatu” de la película RRR, la que se quedó con el galardón. Esta vez, un filme corre con ventaja, puesto que aparece dos veces en la categoría.

Este año, las nominadas a Mejor Canción son “I’m Just Ken” y “What Was I Made For?”, ambas de Barbie y “Wahzhazhe”, de Los asesinos de la luna. También están, “The Fire Inside”, de Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia y por último, “It Never Went Away” de American Symphony.

Ryan Gosling interpretará "I´m Just Ken" en los Oscar 2024 Warner Bros.

Ya se confirmó que Billie Eilish y Finneas O’Connell interpretarán “What Was I Made For?” (una de las grandes favoritas) y que Becky G hará “The Fire Inside”. Por su parte, Jon Batiste, estará a cargo de “It Never Went Away”, mientras que Scott George y The Osage Singers harán “Wahzhazhe”. Pero, sin dudas, una de las presentaciones más esperadas es la de “I´m Just Ken”, puesto que Ryan Gosling y Mark Ronson subirán al escenario.