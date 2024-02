escuchar

El vino argentino es reconocido en todo el mundo por su excelencia y calidad. Con el paso de los años ganaron terreno en el mercado y algunas de las bodegas más grandes de la región de Cuyo alcanzaron a competir con otras de renombre internacional. Gracias a esta fama, el equipo de producción de American Fiction incluyó en una de sus escenas centrales una botella de Malbec de una empresa nacional. Lo curioso es que la Academia distinguió a este largometraje y lo nominó como candidato a obtener un premio Oscar el próximo 10 de marzo.

Esta no es la primera vez que un vino argentino aparece en alguna producción de Hollywood. Tanto en Focus, protagonizada por Will Smith, y en uno de los capítulos de la serie de Netflix, The Diplomat, se hicieron presentes las marcas de bodegas albicelestes y con ello, hincharon el pecho a más de uno. Lo cierto es que ahora se sumó un tercero y se trata de un Malbec que proviene de la provincia de Mendoza y que cuenta con una historia centenaria.

La bodega celebró la elección de la producción de American Fiction en utilizar uno de sus vinos (Fuente: Instagram/@bodegaluigibosca)

El film enseñó una botella de Luigi Bosca de 750 ml. Si bien la cámara no logró capturar en detalle la bebida, la etiqueta evidenció la marca del mismo. En el mercado local, tiene un precio de $9765. Según la ficha técnica que destaca la bodega en su sitio web, indicó que posee “aromas intensos y amables, de gran tipicidad varietal, con notas que recuerdan a frutas rojas, y tonos algo florales y especiados muy equilibrados. En boca es amplio, fluido y de buena expresión, con taninos dulces y muy buen carácter frutal. Paladar franco, de cuerpo firme y con su crianza en barricas de roble totalmente integrada. Final profundo, largo y nítido”.

Además, la antigüedad de este Malbec es de 35 años y recibió diferentes premios nacionales e internacionales desde el 2003. Esta bebida fue elaborada con uvas de Luján de Cuyo y del Valle de Uco; y se diferencia del resto por ser adaptable a cualquier menú.

La historia de la bodega argentina que resonó en Hollywood

Leoncio Arizu arribó desde España en 1890 y se instaló en Luján de Cuyo, sitio que le resultó familiar a su tierra. La conexión fue tal que allí plantó diferentes vides traídas especialmente de Europa. Con su esfuerzo, y un linaje de cuatro generaciones anteriores en la producción de vino, creó una marca que 100 años después sigue dando de qué hablar.

En 1901 se creó la bodega Luigi Bosca y en 1926 fundaron la Finca El Paraíso con el fin de investigar en profundidad sus vinos y también desarrollar nuevos estilos en combinación con la naturaleza y el trabajo artesanal. Con el paso del tiempo, recibieron diferentes menciones y lograron instalar sus bebidas en el mercado extranjero.

Sobre su aparición de la película estadounidense, desde su cuenta de Instagram, manifestaron la emoción que significó esta oportunidad única. “El vino nos representa y queremos que el mundo lo conozca. Nuestro Malbec llegó a Hollywood a través de American Fiction y nos enorgullece haber cumplido con un objetivo que tenemos desde que nació la bodega: llevar nuestra tierra y nuestros sabores a cada rincón del mundo”. De inmediato, les llovieron las felicitaciones por parte de sus clientes y seguidores fieles, quienes acompañaron este hito. “Muy merecido”; “Solo calidad” y “Muy orgullosos”, fueron algunas opiniones al respecto.

La escena en la que aparece el vino de bodega Luigi Bosca

American Fiction fue nominada por la Academia como Mejor Película para recibir la estatuilla. Cuenta con la protagonización de Jeffrey Wright y Erika Alexander. La historia narra la vida de un escritor y docente afroamericano, Thelonious “Monk” Ellison, que no consigue tener éxito con sus libros. Ante ello, publicará una obra bajo un seudónimo y con esto, evidenciará el lado oscuro de las editoriales.

La escena en la que aparece el Malbec mendocino (Fuente: Captura de video/American Fiction)

A lo largo del desarrollo de esta comedia dramática, el escritor conocerá a Coraline, una abogada que poco a poco desenmascara su secreto. Lo cierto es que en una de las escenas, mientras ambos personajes cenan, aparece sobre la mesa la botella del vino mendocino Malbec.