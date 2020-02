Premios Oscar 2020: todo lo que tenés que saber antes de la ceremonia

Te contamos todo lo que tenés que saber para disfrutar de la entrega de premios Fuente: Reuters - Crédito: Mike Blake

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2020 • 14:19

Comenzó la cuenta regresiva para una de las noches más importantes de Hollywood: la entrega de los premios Oscar 2020. La ceremonia, que será esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se podrá disfrutar en TV tanto durante la previa -los looks de la red carpet y las declaraciones de los nominados- como durante el evento mismo.

Cuándo y dónde ver la ceremonia

Trailer de Había una vez en Hollywood 01:46

Video

Los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood serán transmitidos en vivo y en directo por TNT en español y TNT Series en su idioma original.

La cobertura de la 92° entrega de los premios Oscar comenzará a las 20.30 con entrevistas desde la alfombra roja, a cargo de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky. Posteriormente, se dará paso a la ceremonia de premiación, a las 22. Asimismo, la transmisión estará disponible por streaming en vivo por la aplicación TNT Go.

Los nominados

Trailer de Parasite 02:07

Video

Entre las películas más nominadas de la temporada se encuentran Guasón -que consiguió 11 nominaciones- El irlandés, Había una vez en... Hollywood y 1917 -que tienen 10 cada una-.

Son ocho en total los largometrajes que compiten para llevarse el premio a lo mejor del año. Además de las cuatro mencionadas, en la categoría a mejor película figuran Parasite, Historia de un matrimonio, Mujercitas y Contra lo imposible.

Renée Zellweger (Judy), Charlize Theron (El escándalo), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio), Saoirse Ronan (Mujercitas) y Cynthia Erivo (Harriet), se disputarán el galardón a mejor actriz, mientras que Joaquin Phoenix (Guasón), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Leonardo DiCaprio (Había una vez...en Hollywood), Antonio Banderas (Dolor y gloria) y Jonathan Pryce (Los dos papas), pelearán por el de mejor actor.

Una ceremonia sin anfitrión

Trailer de Guasón 02:37

Video

Al igual que en el 2019, cuando Kevin Hart debió renunciar a pocos días de la ceremonia al conocerse declaraciones homofóbicas realizadas en sus redes sociales, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la ceremonia de entrega de los premios Oscar de este año no tendrán conductor.

Diferentes presentadores e invitados estarán a cargo de llevar adelante el evento. Entre los nombres confirmados se encuentran Gal Gadot, Diane Keaton, Keanu Reeves, Timothée Chalamet, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran, Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman, Salma Hayek, Brie Larson, Rebel Wilson, Spike Lee, y Kristen Wiig, quienes fueron anunciados para revelar los ganadores y entregar algunas de las estatuillas.

La música también estará presente en la gran noche. Billie Eilish brindará "una presentación especial", que se rumorea que está vinculada al segmento In Memoriam. La cantante y actriz Janelle Monáe comandará un número musical cuyos detalles se han preservado, y Elton John cantará el tema nominado de Rocketman, "(I'm Gonna) Love Me Again".

El domingo 9 de febrero no te pierdas la cobertura minuto a minuto de los Oscar en LA NACION.