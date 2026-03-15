Premios Oscar 2026: los mejores memes y reacciones en las redes

Los Premios Oscar 2026 se entregan este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, siendo la 98.ª ceremonia que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. El evento comenzará a las 19 horas (Argentina) y podrá ser visualizado a través de TNT y la plataforma de HBO.

Este año, la conducción del evento estará nuevamente a cargo del conductor Conan O’Brien. Además, se confirmó la presencia de varias personalidades que presentarán las categorías, como es el caso de Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.

También se llevarán a cabo shows en vivo para presentar las canciones nominadas en la categoría Mejor canción original. Entre ellas se destaca la presentación de Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami, quienes interpretarán el hit “Golden” de la película Las guerreras K-pop. A su vez, otra de las más anticipadas es la performance que habrá de Sinners (Pecadores en inglés), el film con más nominaciones en la historia de los Oscar, donde la música es central.

El domingo 15 de marzo se celebra la 98° edición de los Premios Oscar

En esta edición se entregarán premios en 24 categorías, cada una con cinco nominados, a excepción de mejor película, que cuenta con diez candidatos que compiten por el galardón más importante de la noche. Pero mientras dentro del teatro se define quiénes serán los grandes ganadores, en internet se vive otra ceremonia paralela.

Desde horas antes del inicio de la gala, las redes sociales se llenaron de comentarios, bromas y debates de usuarios de todo el mundo que siguieron cada detalle del evento en tiempo real. Entre expectativas, sorpresas y momentos inesperados, los memes se convirtieron nuevamente en protagonistas y ofrecieron una mirada divertida sobre lo que ocurrió durante la premiación. A continuación, los memes y reacciones más virales que dejó la noche de los Premios Oscar 2026.

Los mejores memes de los Premios Oscar

Las reacciones en redes sociales a la ceremonia de los Premios Oscar (Foto: X)

Hoy son los Oscars. Una de las que debería ser las noches más entretenidas de la industria y los fandom…



…pero esto es Twitter y cuando no gana el nominado que uno quería somos esto: pic.twitter.com/Aa5QMhh5uI — ✨Wiccan x Hulkling💚 (@wiccanhulkling_) March 15, 2026

happy oscars day… today sinners officially becomes an oscar winning movie! pic.twitter.com/1g0JlbM4ty — chu (@THEHORRORGOTH) March 15, 2026

La película brasileña El agente secreto es uno de los films latinos más apoyados en redes (Foto: X)