Premios Oscar 2026, en vivo: cómo ver online toda la ceremonia
La gala de premiación más importante del cine se puede ver de forma online y por televisión; ¿quiénes son los nominados de este año?
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Hoy, domingo 15 de marzo, son los Premios Oscar 2026. Se trata de la gala de premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que destaca el mejor trabajo actoral y técnico del último año. En ese contexto, las grandes estrellas de cine se reúnen en el teatro Dolby de Los Ángeles en la celebración más importante del cine. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo ver online la ceremonia en vivo.
Este año, la conducción del evento estará nuevamente a cargo del conductor Conan O’Brien. Además, se confirmó la presencia de varias personalidades que presentarán las categorías, como es el caso de Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.
También se llevarán a cabo shows en vivo para presentar las canciones nominadas en la categoría Mejor canción original. Entre ellas se destaca la presentación de Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami, quienes interpretarán el hit “Golden” de la película Las guerreras K-pop. A su vez, otra de las más anticipadas es la performance que habrá de Sinners (Pecadores en inglés), el film con más nominaciones en la historia de los Oscar, donde la música es central.
Premios Oscar 2026, en vivo: cómo ver online toda la ceremonia
Este año se podrá seguir la transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 por streaming. La plataforma HBO Max tendrá disponible la emisión para sus suscriptores de América Latina, incluida la Argentina. Por este medio, se podrá ver la clásica alfombra roja, por donde pasan los famosos invitados para mostrar sus looks y dar entrevistas, y la ceremonia completa.
A su vez, el sitio oficial de los Premios Oscar ofrecerá una cobertura oficial, junto con sus redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram y Facebook de la Academia.
Cómo ver en vivo los Premios Oscar 2026 por TV
También estará la transmisión de la ceremonia de premiación de la Academia por televisión. Los canales TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original) son los encargados de pasar en vivo los Oscar en América Latina. A partir de las 21, horario de la Argentina, se puede ver la gala.
A su vez, el canal E! Entertainment suele cubrir la alfombra roja unas horas antes de que inicie la ceremonia, con entrevistas exclusivas y el análisis de la moda.
La lista de los nominados a los Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actriz protagónica
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
- Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- La voz de Hind Rajab
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras del K-Pop
- Amélie et la Métaphysique des Tubes
- Zootopia 2
Mejor música original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me”, Diane Warren: Relentless
- “Golden”, Las guerreras del K-Pop
- “I Lied To You”, Pecadores
- “Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
- “Train Dreams”, Sueño de trenes
Mejor sonido
- F1: la película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejor edición
- F1: la película
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueño de trenes
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Deux personnes échangeant de la salive
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- La máquina: The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y cenizas
- F1: la película
- Jurassic World: Renace
- A través del fuego
- Pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
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