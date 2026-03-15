Hoy, domingo 15 de marzo, son los Premios Oscar 2026. Se trata de la gala de premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que destaca el mejor trabajo actoral y técnico del último año. En ese contexto, las grandes estrellas de cine se reúnen en el teatro Dolby de Los Ángeles en la celebración más importante del cine. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo ver online la ceremonia en vivo.

Conan O'Brien seré nuevamente el conductor de los Premios Oscar (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss - Invision

Este año, la conducción del evento estará nuevamente a cargo del conductor Conan O’Brien. Además, se confirmó la presencia de varias personalidades que presentarán las categorías, como es el caso de Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.

También se llevarán a cabo shows en vivo para presentar las canciones nominadas en la categoría Mejor canción original. Entre ellas se destaca la presentación de Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami, quienes interpretarán el hit “Golden” de la película Las guerreras K-pop. A su vez, otra de las más anticipadas es la performance que habrá de Sinners (Pecadores en inglés), el film con más nominaciones en la historia de los Oscar, donde la música es central.

Premios Oscar 2026, en vivo: cómo ver online toda la ceremonia

Cómo ver los Oscars por streaming Jordan Strauss - Invision

Este año se podrá seguir la transmisión en vivo de los Premios Oscar 2026 por streaming. La plataforma HBO Max tendrá disponible la emisión para sus suscriptores de América Latina, incluida la Argentina. Por este medio, se podrá ver la clásica alfombra roja, por donde pasan los famosos invitados para mostrar sus looks y dar entrevistas, y la ceremonia completa.

A su vez, el sitio oficial de los Premios Oscar ofrecerá una cobertura oficial, junto con sus redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram y Facebook de la Academia.

Cómo ver en vivo los Premios Oscar 2026 por TV

También estará la transmisión de la ceremonia de premiación de la Academia por televisión. Los canales TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original) son los encargados de pasar en vivo los Oscar en América Latina. A partir de las 21, horario de la Argentina, se puede ver la gala.

A su vez, el canal E! Entertainment suele cubrir la alfombra roja unas horas antes de que inicie la ceremonia, con entrevistas exclusivas y el análisis de la moda.

La lista de los nominados a los Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1: la película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Trailer oficial de "Sinners"

Mejor dirección

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Timothée Chalamet está nominado a Mejor Actor por Marty Supreme (A24 via AP) A24

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Delroy Lindo, Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras del K-Pop

Amélie et la Métaphysique des Tubes

Zootopia 2

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor canción original

"Golden", Las guerreras K-pop 2025, clip oficial Netflix

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Golden”, Las guerreras del K-Pop

“I Lied To You”, Pecadores

“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi

“Train Dreams”, Sueño de trenes

Mejor sonido

F1: la película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejor edición

F1: la película

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueño de trenes

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Deux personnes échangeant de la salive

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor diseño de vestuario

Avatar: fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejores efectos visuales

F1 está nominda a Mejores efectos visuales Warner Bros

Avatar: fuego y cenizas

F1: la película

Jurassic World: Renace

A través del fuego

Pecadores

Mejor diseño de producción