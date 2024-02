escuchar

Elizabeth Debicki se convirtió el pasado sábado en una de las ganadoras de la noche de los Premios SAG 2024 (Screen Actors Guild Awards). La intérprete de Lady Di en The Crown (Netflix) recibió el galardón a Mejor Actriz Femenina en una Serie Dramática por su papel como la monarca de Inglaterra. Así, la actriz nacida en Francia subió al escenario para mostrar su agradecimiento y el vestido que lució se llevó todas las miradas por su deslumbrante tono, su diseño y el guiño a la princesa Diana.

Elizabeth Debicki lució un vestido celeste hielo Jordan Strauss - Invision

La noche del sábado 24 de febrero, tuvo lugar la 30ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, que se llevó a cabo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, en California, y fue conducida por los actores Phil Dunster y Taylor Zakhar Perez. Elizabeth Debicki se consagró una de las ganadoras y su look se llevó todas las miradas.

Decbicki dio vida a la princesa Diana en The Crown, desde el fin de su matrimonio con el ahora rey Carlos III hasta su trágica muerte en 1997. La actriz aseguró sentirse muy cómoda con el personaje que interpretó en la serie de Netflix. “Diana vivió impulsada por el amor… Voy a extrañar estar cerca de esas sensaciones extraordinariamente hermosas”, apuntó en una entrevista reciente con LA NACION.

Elizabeth Debicki interpreta a la princesa Diana en The Crown

La actriz de 33 años asistió a la gala de Los Ángeles con un elegante vestido confeccionado en algodón natural y tul, con un tono celeste hielo que deslumbró a todos. La prenda fue bordada además con 145 mil diamantes, aunque de fantasía, y alrededor de 1800 cristales de la firma de Swarovski, según detalló Vogue. El look de la intérprete de The Crown y elegido junto a su estilista Elizabeth Saltzman es de la firma de Armani Privé.

La actriz se llevó el galardón por la serie de Netflix Jordan Strauss - Invision

Además, el diseño que lució Elizabeth Debicki en la noche de los Premios SAG contó con un guiño a la difunta Lady Di: se trató del tono que la princesa de Gales utilizaba frecuentemente en las ocasiones especiales. Así, Diana llevó un vestido de color azul pálido para Cannes en 1987, bajo la firma de Catherine Walker; o cuando asistió a ver la representación de ballet de El lago de los cisnes en 1997.

Un guiño que la propia estilista de Debicki confirmó a la revista mencionada: “Insinuación, insinuación”, apuntó. Y añadió: “Intentamos alejarnos de su personaje, pero por supuesto siempre hay alguna referencia”.

El elocuente momento de Elizabeth Debicki sobre el escenario

La intérprete fue nominada a Mejor Actriz Femenina en una Serie Dramática y recibió el galardón la noche de este sábado en Los Ángeles. Elizabeth Debicki mostró su sorpresa ante la noticia al subir al escenario descalza. “No tengo zapatos puestos. La verdad es que no me esperaba esto”, advirtió la intérprete de Lady Di en The Crown.

Además, se detuvo previamente cerca de la mesa donde se encontraba Pedro Pascal, quien también fue homenajeado, para librarse de sus zapatos y el actor chileno decidió situarlos detrás de su asiento. Posteriormente, recitó su discurso de agradecimiento y recibió el aplauso de todos los asistentes.