Fiel a su estilo, el actor de origen chileno, Pedro Pascal, pronunció un peculiar discurso al recibir uno de los premios de los Screen Actors Guild Awards (SAG), que reconocen a lo mejor del cine y la televisión. La gala tuvo lugar el sábado pasado y el intérprete fue reconocido por su papel en la serie The Last of Us de HBO. Una vez pasada la euforia del momento, al día siguiente, publicó en sus redes sociales su explicación de lo sucedido: “Me golpeó en el trasero”.

“Esto está mal por varias razones. Estoy un poco borracho. Pensé que podría emborracharme”, tartamudeó, y luego expresó su gratitud con un alegre alarido hacia la audiencia presente en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles: “¡Muchas gracias por esto!”.

Aunque el exceso de alcohol quedó atrás, no pasó lo mismo con el sentido agradecimiento que el intérprete volvió a manifestar en su última publicación en Instagram, a través de su cuenta @pascalispunk, donde reafirmó sus menciones a la coprotagonista Bella Ramsey, la productora ejecutiva, Carolyn Strauss; y el escritor y productor asociado, Craig Mazin. “Esto es suyo”, exclamó.

Pedro Pascal reconoció la importancia de contar con el apoyo de sus compañeros como la coprotagonista Bella Ramsey @pascalispunk / Instagram

¿Qué dijo Pedro Pascal en su discurso de los premios SAG?

Previamente, en su discurso de la premiación de los SAG, Pascal se aseguró de agradecerle a su familia y a los ejecutivos de HBO, al tiempo que bromeó al decir que “no podía recordar el nombre de ninguno de sus compañeros nominados”, una lista que incluía a la estrella de Succession, Keiran Culkin, con quien los medios rumoran una rivalidad profesional.

“Voy a tener un ataque de pánico y me voy a retirar”, dijo el intérprete, feliz, con el SAG en mano antes de salir del escenario. Su estado de euforia fue aún más evidente detrás de cámaras cuando fue entrevistado por el conductor de la transmisión especial para Netflix, Tan France. Pascal admitió su júbilo, pero también su confusión sobre lo sucedido: “No recuerdo lo que dije, simplemente me sorprendió mucho”.

Pedro Pascal recibe el premio a mejor actor en una serie de drama por "The Last of Us" en la 30a entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla el sábado 24 de febrero de 2024 en el Shrine Auditorium en Los Ángeles (Foto AP/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Más allá de los reconocimientos merecidos, como el caso de la serie El Oso y los galardones individuales a mejor actor para Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, las distinciones para los protagonistas de la miniserie Bronca, Ali Wong y Steven Yeun; y las estatuillas para Da’Vine Joy Randolph por su sensible trabajo en el film de Alexander Payne, Los que se quedan y para Robert Downey Jr. por Oppenheimer, los premios del Sindicato de Actores no dieron ninguna sorpresa adicional.

Los próximos proyectos de Pedro Pascal

En esta temporada de premios, el trabajo de Pedro Pascal en The Last of Us le mereció nominaciones a otros prestigiosos galardones, como el Globo de Oro, Critics Choice Awards y los Emmy, lo que lo consolida como uno de los actores más exitosos y versátiles de Hollywood, y prepara nuevos retos para mantenerse en el gusto del público.

Recientemente, el medio especializado The Hollywood Reporter reveló que el actor chileno será parte del reparto de Weapons, una nueva película de terror dirigida por Zach Cregger, donde trabajará al lado de figuras como Roy Lee, JD Lifshitz, Raphael Margules y Miri Yoon.

Además, Pascal está involucrado en conversaciones avanzadas para participar en la secuela de Gladiador. Se rumora que podría ser parte del elenco convocado por Marvel para trabajar en la nueva versión de Los 4 Fantásticos, donde podría interpretar a Reed Richards.