A más de cuatro años del fallecimiento de Camilo Sesto, a causa de una falla renal a sus 72 años, aparecieron unas postales de su hija que generaron fuerte preocupación. Mediante sus redes sociales, compartió una serie de fotos y videos en donde se ve su casa envuelta en un extremo caos. Ella, por su parte, aparece totalmente desarreglada.

Desde hace un tiempo, la hija del reconocido cantante se identifica con el nombre de Sheila, puesto que así figura en su red social Instagram. Desde esa plataforma compartió fotos que provocaron un gran impacto. En primero lugar, subió un clip en donde se ve el desorden de su casa, al nivel de que hay cosas tiradas en el piso, en lo que sería una mansión que heredó por su padre, valuada en casi 871.500 dólares.

Además, se pudo evidenciar su apariencia deteriorada y serios problemas en su dentadura, lo que generó preocupación entre los usuarios de la red social en cuestión.

Cabe recordar que la relación entre Sheila y su padre no fue fluida en los últimos años, puesto que sus problemas con las drogas habían generado un importante distanciamiento entre ellos. Por este motivo, el cantante nacido en Alcoy y su hija llevaban muchos meses sin verse cuando se conoció su muerte en 2019. De todas maneras, siendo su única descendiente, el artista no dudó en nombrarla como la única heredera de sus bienes.

La hija de Camilo Sesto se encuentra viviendo en la mansión que heredó de su padre

En este último tiempo, detalló que se encuentra en su transición de género, puesto que pide que la llamen Sheila Devil. En esa misma línea, su madre, Lourdes Ornelas, asegura que los preocupantes posteos que comparte se deben al difícil momento que está viviendo debido a sus adicciones.

“Lo primero que quiero decir es que no está bien, pero yo estoy muy pendiente y estoy tratando de hacer algo para poder ayudar médicamente”, dijo la mujer tiempo atrás, en diálogo con el programa mexicano Ventaneando. Ahí mismo dejó en claro su malestar, ya que contó que no es fácil “ayudarla” porque su hija ya es una persona de 40 años y por la ley española no puede obligarla a tratarse sin que dé el consentimiento.

La hija de Camilo Sesto subió fotos y preocupó a todos: vive en una mansión valuada en 800 mil dólares

Asimismo, hace un tiempo también dio a conocer que su “enfermedad es muy cruel para ella y su familia”. “Hay quienes la entienden y otros la juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho”, aseveró.

Esto tiene que ver con que, tras la muerte de Camilo Sesto, Sheila luchó contra su adicción a las drogas y hasta sufrió un accidente en bicicleta en 2021, por lo que estuvo 50 días internada, según detallaron en El Universal.

Hace un tiempo, Devil volvió a generar revuelo al subir una fotografía con un arma, según reveló la prensa internacional. De todas maneras, la imagen ya no está disponible en su perfil de Instagram, por lo que no puede saberse si se trataba de una pistola real o no, aunque sus seguidores se manifestaron preocupados por este accionar.